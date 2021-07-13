РУСФОНД собирает деньги на лечение ребенка с церебральным параличом

— Наш сын родился семимесячным, с дефицитом веса, отставал в физическом развитии. Диагноз «детский церебральный паралич» ему поставили в полтора года. С тех пор начались наши хождения по больницам и реабилитационным центрам. Лучшие результаты были после нескольких курсов платной реабилитации в детском реабилитационном центре «Шаг вперед», где специалисты подобрали для него сочетание сразу нескольких методик: у сына снизился тонус мышц, он начал сам брать мелкие предметы, переворачиваться, ползать, а потом начал учиться ходить! Своих средств на оплату этого лечение не хватало, и мы организовывали сборы в соцсетях, обращались к благотворителям. Сейчас Даня закончил первый класс, он хорошо учится, любит читать стихи. Ходит сын с тростями-крабами, но пытается шагать и без них, держась за мою руку, рассказывает мама Дани Любовь Бомбенко.
По словам Оксаны Жексеновой, невролога Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск), в связи с неврологическими нарушениями Даня нуждается в проведении восстановительного лечения.
— Его цель – улучшение координации движения и равновесия в положении стоя и ходьбе, закрепление навыков самостоятельного передвижения и речи, — говорит Оксана Жексенова.
По данным Русфонда, стоимость лечения составляет 232 592 рубля. Семья Дани не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.
— Мы верим, что Даня сможет ходить сам, врачи говорят, для этого нужно продолжить реабилитационное лечение. Но оплатить его у нас нет возможности. В семье работает только муж – он водитель, я получаю выплаты по инвалидности сына. Пожалуйста, помогите! — просит Любовь.
Помочь Дане можно по ссылке.
Фото Валерии Огурной
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