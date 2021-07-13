РУСФОНД собирает деньги на лечение ребенка с церебральным параличом

— Наш сын родился семимесячным, с дефицитом веса, отставал в физическом развитии. Диагноз «детский церебральный паралич» ему поставили в полтора года. С тех пор начались наши хождения по больницам и реабилитационным центрам. Лучшие результаты были после нескольких курсов платной реабилитации в детском реабилитационном центре «Шаг вперед», где специалисты подобрали для него сочетание сразу нескольких методик: у сына снизился тонус мышц, он начал сам брать мелкие предметы, переворачиваться, ползать, а потом начал учиться ходить! Своих средств на оплату этого лечение не хватало, и мы организовывали сборы в соцсетях, обращались к благотворителям. Сейчас Даня закончил первый класс, он хорошо учится, любит читать стихи. Ходит сын с тростями-крабами, но пытается шагать и без них, держась за мою руку, рассказывает мама Дани Любовь Бомбенко.