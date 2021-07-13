Спрос на кадры в Новосибирске будет прогнозировать искусственный интеллект

На основе данных цифровой платформы будут приниматься решения и планироваться объем подготовки кадров по программам среднего профессионального образования и высшего образования, сообщила пресс-служба правительства.

— Ранее при формировании прогноза кадровой потребности проблемой всегда было отсутствие оптимального программного обеспечения. Все операции по сбору, агрегированию, прогнозированию по профессиям и специальностям, видам занятий, уровням образования осуществлялись вручную и занимали около 4 месяцев. Информационная система позволяет автоматизировать основные этапы построения прогноза кадровой потребности экономики и значительно сократить время расчета — до 5 минут, — сообщил на заседании правительства министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

В разработке платформы принимали участие специалисты НГТУ, Министерства образования, а также Министерства труда и социального развития региона.

В системе созданы 8 различных цифровых сервисов и модулей, которые собирают данные в едином хранилище. В частности, есть возможность сделать выгрузку по профессиям и специальностям, уровням образования, видам экономической деятельности, наиболее востребованным профессиям. В прошлом году система прошла тестовый запуск и показала хорошие результаты: был сделан прогноз потребности в кадрах на 2021-2027 годы, сформирован проект контрольных цифр приема, сведена база выпускников системы профессионального образования с информацией о месте их проживания до поступления на обучение.

В настоящий момент с помощью платформы уже завершился сбор информации от работодателей. По предварительным итогам, опросом охвачены около 7 тысяч предприятий. Сейчас идет загрузка и анализ статданных, данных по инвестиционным проектам, ведомственной статистики. До 1 сентября 2021 года с помощью платформы будет сформирован прогноз кадровой потребности в целом по экономике региона на 2022-2028 годы.

Отметим, по информации местных СМИ, в 2021 году безработица в Новосибирской области по сравнению с 2020 годом сократилась на 40%. В начале года работу искали 72 тысячи жителей области, сейчас — 36,5 тысячи. Соответственно, официальный уровень безработицы в регионе упал с 5,2 до 2,9%. К концу года уровень безработицы планируется снизить еще больше — до 1,5%. Для этого потребуется трудоустроить 63 тысячи человек.