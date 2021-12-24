Мэр уменьшил масштабы обысков в подведомственном департаменте

Следственные действия, состоявшиеся накануне в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии, по мнению главы города Анатолия Локтя, в СМИ оказались преувеличены. Об этом градоначальник заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной годовым итогам работы мэрии. Напомним, что информация об обысках появилась накануне. Некоторые СМИ, помимо собственно департамента, в качестве адреса обысков назвали также квартиру и дачу главы ведомства Георгия Жигульского.

В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут Некоторые средства массовой информации, в том числе ваше, дали недостоверную информацию, — заявил Анатолий Локоть, отвечая на соответствующий вопрос, заданный журналистом одного из городских СМИ. — Масштаб этих следственных действий был значительно уже, чем вы сказали. Никаких обысков в квартире, на даче руководителя департамента не проводилось. Были изъяты документы, которые интересуют Следственный комитет. Мы всегда предоставляем все, что от нас зависит, мы всегда сотрудничаем со следствием и намерены работать дальше.

По словам мэра, о причинах этих следственных действий он информацией не располагает.

— Каковы причины, какова задача следствия — здесь корректно, чтобы вы задали этот вопрос представителям Следственного комитета, — говорит глава города.

Напомним, что одна из возможных причин, названная в том числе источниками в руководстве муниципалитета, может быть связана с задолженностью перед городом за аренду земли ГК «Дискус», возглавляемой депутатом горсовета от «Единой России» Алексеем Джулаем. Попытки инициировать обсуждение сложившейся ситуации на сессии горсовета делали сначала депутаты от оппозиции, а потом и сам Джулай. Однако они «гасились» большинством голосов: депутаты голосовали против включения данного вопроса в повестку дня.

По информации, озвученной на сессии горсовета Новосибирска Георгием Жигульским, общая сумма долга по аренде земли, подлежащая взысканию, на текущий момент составляет 1,8 млрд рублей, из которых 600 млн мэрия собирается взыскать в 2022 году.