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Программы поддержки и кредитные каникулы для бизнеса и частных заемщиков

  • 14/03/2022, 14:05
Новости бизнеса
ВТБ перезапустил кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей.

Право на отсрочку

С 9 марта ВТБ начал прием заявок от представителей бизнеса и частных заемщиков по кредитным каникулам в рамках 106-ФЗ. Во время пандемии это предложение пользовалось популярностью у клиентов банка.

Для розничных клиентов

В чем отличие нынешней программы реструктуризации? По 106-ФЗ физлица могут рассчитывать на получение реструктуризации если документально подтвердят, что их доход за месяц до обращения в банк уменьшился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за 2021 год. Платежи можно перенести на срок до 6 месяцев. Кредитные каникулы начнут действовать в течение 5 дней после того, как банк согласует запрос заемщика. Подать заявление на реструктуризацию необходимо через контакт-центр банка, программа действует до 30 сентября 2022 года.

Максимальный размер кредита, по которому можно оформить отсрочку, на дату его выдачи составляет:

по потребительскому кредиту либо по автокредиту без залога — 300 тыс. рублей.

по залоговым автокредитам — 700 тыс. рублей

— по кредитным картам — до 100 тыс.

— Для получения отсрочки по ипотеке в регионах Сибири сумма кредита не должна превышать 3 млн руб.

Если ситуация заемщика не соответствует условиям предоставления кредитных каникул по 106-ФЗ, то можно обратиться за реструктуризацией по собственным программам ВТБ. Они были разработаны в первую волну коронавируса и уже зарекомендовали себя эффективным инструментом помощи заемщикам, позволив через полгода вернуться в график платежей.

В рамках этих программ можно:

Каждые полгода на месяц отсрочить выплату кредитов наличными, автокредитов и по кредитным картам. При этом по кредитам наличными и автокредиту до окончания срока их действия должно оставаться не менее 3 месяцев.

По ипотеке можно получить трехмесячные каникулы один раз в течение срока действия кредита. Сумма кредита не должна превышать 20 млн рублей.

Важно: на момент обращения не должно быть просроченной задолженности по кредиту и выплачено минимум шесть платежей.

Кроме того, банк работает с ипотечными заемщиками по программе кредитных каникул в рамках 353-ФЗ.

По сообщению пресс-службы банка, за первые дни приема заявок по новой государственной программе кредитных каникул ВТБ принял около 2 тысяч заявок от розничных клиентов. В сравнении с первыми днями пандемии 2020 года спрос на программу сейчас ниже.

Для бизнеса

Банк начал принимать заявки на реструктуризацию кредитов компаний малого и среднего бизнеса, а также работает с обращениями по льготным кредитным программам Банка России.

На что могут рассчитывать предприниматели?

кредитные каникулы ИП в рамках 106-ФЗ.

рефинансирование ранее выданных кредитов малым предприятиям —  «Кредит на восстановление бизнеса» и перекредитование экспресс-кредитов микропредприятиям — «Бизнес-реструктуризация». Это позволит компании погасить текущую задолженность по основному долгу, а также по процентам и комиссиям на срок до 10 лет. Ставка определяется в индивидуальном порядке в зависимости от текущей ставки по договору. Дополнительно может быть предоставлена отсрочка платежей по кредиту на срок до шести месяцев.

отсрочка платежей по действующим кредитам. ВТБ рассматривает такие запросы индивидуально, предлагая наиболее эффективные решения. В рамках собственной программы банка компании среднего и малого бизнеса могут получить отсрочку до шести месяцев по процентам и до одного года — по основному долгу.

Новые займы

Кроме того, ВТБ работает с бизнесом по новым льготным кредитным программам Банка России. В частности, компания может подать заявку на кредит на получение оборотных или инвестиционных средств (в том числе рефинансирование таких кредитов). Предельная сумма финансирования — 1 млрд рублей. Ставка для среднего бизнеса — до 13,5% годовых, для малых предприятий — до 15% годовых. Помощь предоставляется на срок до года по оборотным кредитам и до трех лет — по инвестиционным.

Фото: pixabay.com — advogadoaguilar

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Рубрики : Финансы

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : финансы меры поддержки кредитные каникулы ВТБ


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