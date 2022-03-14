Программы поддержки и кредитные каникулы для бизнеса и частных заемщиков

Право на отсрочку

С 9 марта ВТБ начал прием заявок от представителей бизнеса и частных заемщиков по кредитным каникулам в рамках 106-ФЗ. Во время пандемии это предложение пользовалось популярностью у клиентов банка.

Для розничных клиентов

В чем отличие нынешней программы реструктуризации? По 106-ФЗ физлица могут рассчитывать на получение реструктуризации если документально подтвердят, что их доход за месяц до обращения в банк уменьшился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за 2021 год. Платежи можно перенести на срок до 6 месяцев. Кредитные каникулы начнут действовать в течение 5 дней после того, как банк согласует запрос заемщика. Подать заявление на реструктуризацию необходимо через контакт-центр банка, программа действует до 30 сентября 2022 года.

Максимальный размер кредита, по которому можно оформить отсрочку, на дату его выдачи составляет:

— по потребительскому кредиту либо по автокредиту без залога — 300 тыс. рублей.

—по залоговым автокредитам — 700 тыс. рублей

— по кредитным картам — до 100 тыс.

— Для получения отсрочки по ипотеке в регионах Сибири сумма кредита не должна превышать 3 млн руб.

Если ситуация заемщика не соответствует условиям предоставления кредитных каникул по 106-ФЗ, то можно обратиться за реструктуризацией по собственным программам ВТБ. Они были разработаны в первую волну коронавируса и уже зарекомендовали себя эффективным инструментом помощи заемщикам, позволив через полгода вернуться в график платежей.

В рамках этих программ можно:

— Каждые полгода на месяц отсрочить выплату кредитов наличными, автокредитов и по кредитным картам. При этом по кредитам наличными и автокредиту до окончания срока их действия должно оставаться не менее 3 месяцев.

— По ипотеке можно получить трехмесячные каникулы один раз в течение срока действия кредита. Сумма кредита не должна превышать 20 млн рублей.

Важно: на момент обращения не должно быть просроченной задолженности по кредиту и выплачено минимум шесть платежей.

Кроме того, банк работает с ипотечными заемщиками по программе кредитных каникул в рамках 353-ФЗ.

По сообщению пресс-службы банка, за первые дни приема заявок по новой государственной программе кредитных каникул ВТБ принял около 2 тысяч заявок от розничных клиентов. В сравнении с первыми днями пандемии 2020 года спрос на программу сейчас ниже.

Для бизнеса

Банк начал принимать заявки на реструктуризацию кредитов компаний малого и среднего бизнеса, а также работает с обращениями по льготным кредитным программам Банка России.

На что могут рассчитывать предприниматели?

— кредитные каникулы ИП в рамках 106-ФЗ.

— рефинансирование ранее выданных кредитов малым предприятиям — «Кредит на восстановление бизнеса» и перекредитование экспресс-кредитов микропредприятиям — «Бизнес-реструктуризация». Это позволит компании погасить текущую задолженность по основному долгу, а также по процентам и комиссиям на срок до 10 лет. Ставка определяется в индивидуальном порядке в зависимости от текущей ставки по договору. Дополнительно может быть предоставлена отсрочка платежей по кредиту на срок до шести месяцев.

— отсрочка платежей по действующим кредитам. ВТБ рассматривает такие запросы индивидуально, предлагая наиболее эффективные решения. В рамках собственной программы банка компании среднего и малого бизнеса могут получить отсрочку до шести месяцев по процентам и до одного года — по основному долгу.

Новые займы

Кроме того, ВТБ работает с бизнесом по новым льготным кредитным программам Банка России. В частности, компания может подать заявку на кредит на получение оборотных или инвестиционных средств (в том числе рефинансирование таких кредитов). Предельная сумма финансирования — 1 млрд рублей. Ставка для среднего бизнеса — до 13,5% годовых, для малых предприятий — до 15% годовых. Помощь предоставляется на срок до года по оборотным кредитам и до трех лет — по инвестиционным.