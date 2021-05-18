РУСФОНД собирает деньги на лечение ребенка с церебральным параличом

Паша родился раньше срока, очень слабым, перенес кровоизлияние в головной мозг. Три месяца врачи боролись за его жизнь.

— Сын перенес пять операций – врачи помогали облегчить его состояние при гидроцефалии (водянке головного мозга). Параллельно мы продолжали реабилитацию сына: массаж, ЛФК, лекарственную и рефлексотерапию. После каждого курса у Паши появлялись новые навыки. Сын начал говорить, научился сидеть, пытается вставать, но из-за повышенного тонуса мышц по-прежнему не может стоять и ходить. Мы верим, что Паша научится самостоятельно передвигаться хотя бы в ходунках, рассказывает мама Паши Александра Гаврилюк.

Врачи отмечают прогресс и перспективу развития ребенка.

— Паша нуждается в проведении восстановительного лечения. Надо снизить патологический тонус мышц, развить координацию движений и мелкую моторику, научить мальчика стоять, ходить и говорить, — говорит невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Оксана Жексенова.

По данным Русфонда, стоимость лечения составляет 275 394 рубля.

— Лечение нужно продолжить, но оплатить следующий курс я уже не в состоянии: воспитываю сына одна, ухаживаю за лежачей мамой. Прошу, помогите! — просит Александра.

Помочь Паше можно по ссылке