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Банк «Открытие»: 70% сибиряков считают оплату товаров и денежные переводы одной из самых важных функций интернета

  • 18/05/2021, 12:18
Ко Дню рождения интернета 17 мая, который был утвержден международным стандартом World Wide Web ровно 30 лет назад, в 1991 году, банк «Открытие» провел опрос* об отношении жителей регионов России к Всемирной паутине.

66% жителей СФО считают, что виртуальная жизнь не может заменить реальную, но практически столько же не готовы отказаться от интернета ни при каких условиях.

Тремя самыми важными функциями интернета (можно было давать больше одного ответа) сибиряки ожидаемо назвали возможность поиска необходимой и полезной информации (97%, самый высокий процент по стране), оплату товаров, услуг и денежные переводы (70%), просмотр кино и видео занял в этом рейтинге пользы интернета третье место (68%), заказ товаров и услуг (63%) на четвертом месте. Общение в соцсетях оказалось лишь на пятом месте — 53%. Среди важных функций интернета сибиряки также отмечали игровой контент (18%) и просмотр спортивных трансляций (13%).

Главными недостатками «всемирной паутины» (также можно было давать более одного ответа) жители регионов Сибири считают обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей (60%), отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности (58%), агрессию и нетерпимость в социальных сетях (45%). По мнению 37% опрошенных, интернет отнимает слишком много времени, столько же опрошенных считают, что он отвлекает от реальной жизни.

По отношению к проблеме государственного регулирования интернета мнения сибиряков существенно разделились. 58% считают, что его должны регулировать сами провайдеры и социальные сети. 23% респондентов полагают, что государство должно регулировать Сеть максимально жестко. Около 20% опрошенных, считают, что регулировать интернет вообще не нужно.

Для 66% сибиряков реальная жизнь интереснее виртуальной.

Одинаково интересной реальную и виртуальную жизнь считают 33% сибиряков. Лишь 1% наших земляков считают, что виртуальная реальность предпочтительнее офлайна.

63% респондентов не готовы отказаться от интернета и считают его обязательной частью своей жизни – это самый высокий показатель по РФ. Частично готовы отказаться от Интернета 30% сибиряков. О полной готовности порвать с виртуальной реальностью и о наличии такого опыта в своей жизни заявили 6% опрошенных.

*Опрос проведен банком «Открытие» 8-13 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : технологии Сибирь Интернет Банк Открытие


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