Русфонд собирает деньги на лечение ребенка с ДЦП

Коля родился раньше срока, до полутора месяцев лежал в больнице.

— Потом нас выписали, а в четыре месяца я поняла, что с сыном что-то не то: он не пытался переворачиваться, не брал игрушки. В год Коле поставили диагноз ДЦП. Я взяла себя в руки, поняла, что слезами горю не поможешь, и мы начали долгий и трудный путь к выздоровлению. Коля постоянно проходил курсы реабилитации, массажа, лечебной физкультуры, физиопроцедуры. В два года он научился ползать, сидеть, в три – стоять у опоры. А в семь лет сын начал ходить, опираясь на трость. Это для нас было очень большой радостью! Но в конце прошлого года Коле сделали операцию на суставах ног, после нее он долго носил гипс, и навык ходьбы был утерян, — рассказывает мама Коли Яна Шевнина.