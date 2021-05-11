Русфонд собирает деньги на лечение ребенка с ДЦП

Коля родился раньше срока, до полутора месяцев лежал в больнице.
— Потом нас выписали, а в четыре месяца я поняла, что с сыном что-то не то: он не пытался переворачиваться, не брал игрушки. В год Коле поставили диагноз ДЦП. Я взяла себя в руки, поняла, что слезами горю не поможешь, и мы начали долгий и трудный путь к выздоровлению. Коля постоянно проходил курсы реабилитации, массажа, лечебной физкультуры, физиопроцедуры. В два года он научился ползать, сидеть, в три – стоять у опоры. А в семь лет сын начал ходить, опираясь на трость. Это для нас было очень большой радостью! Но в конце прошлого года Коле сделали операцию на суставах ног, после нее он долго носил гипс, и навык ходьбы был утерян, — рассказывает мама Коли Яна Шевнина.
По словам Оксаны Тасенковой, невролога-реабилитолога Центра семейной медицины (Новосибирск), после перенесенной операции по коррекции суставов ног Коля нуждается в проведении восстановительного лечения. Мальчик научится самостоятельно вставать, устойчиво стоять и ходить.
Теперь Коле нужно тщательно разработать колени и стопы и заново научиться самостоятельно стоять и ходить, в домашних условиях сделать это невозможно – нужна помощь специалистов. По данным Русфонда, стоимость лечения составляет 395 395 рублей.
— Нас готовы принять врачи новосибирского Центра семейной медицины. Обращаюсь к вам за помощью в оплате этого лечения – у меня самой такой возможности нет, я воспитываю одна двоих детей. Коля – очень добрый и отзывчивый мальчик, учится без троек, посещает театральную студию. Прошу, помогите, пожалуйста! — говорит Яна.
Помочь Коле можно по ссылке
Фото из архива семьи
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать