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Русфонд собирает деньги на лечение ребенка с ДЦП

  • 11/05/2021, 11:33
rusfond
Всего требуется — 395 395 рублей.

Коля родился раньше срока, до полутора месяцев лежал в больнице.

— Потом нас выписали, а в четыре месяца я поняла, что с сыном что-то не то: он не пытался переворачиваться, не брал игрушки. В год Коле поставили диагноз ДЦП. Я взяла себя в руки, поняла, что слезами горю не поможешь, и мы начали долгий и трудный путь к выздоровлению. Коля постоянно проходил курсы реабилитации, массажа, лечебной физкультуры, физиопроцедуры. В два года он научился ползать, сидеть, в три – стоять у опоры. А в семь лет сын начал ходить, опираясь на трость. Это для нас было очень большой радостью! Но в конце прошлого года Коле сделали операцию на суставах ног, после нее он долго носил гипс, и навык ходьбы был утерян, — рассказывает мама Коли Яна Шевнина.

По словам Оксаны Тасенковой, невролога-реабилитолога Центра семейной медицины (Новосибирск), после перенесенной операции по коррекции суставов ног Коля нуждается в проведении восстановительного лечения. Мальчик научится самостоятельно вставать, устойчиво стоять и ходить.

Теперь Коле нужно тщательно разработать колени и стопы и заново научиться самостоятельно стоять и ходить, в домашних условиях сделать это невозможно – нужна помощь специалистов.  По данным Русфонда, стоимость лечения составляет 395 395 рублей.

— Нас готовы принять врачи новосибирского Центра семейной медицины. Обращаюсь к вам за помощью в оплате этого лечения – у меня самой такой возможности нет, я воспитываю одна двоих детей. Коля – очень добрый и отзывчивый мальчик, учится без троек, посещает театральную студию. Прошу, помогите, пожалуйста! — говорит Яна.

Помочь Коле можно по ссылке

Фото из архива семьи

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Русфонд помощь нужна помощь


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