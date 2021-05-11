Хозяйствам, которые допускают пожары на своей территории, могут отказать в господдержке

— Как минимум, на протяжении ещё двух следующих недель в области будут действовать ограничения, связанные с ландшафтными пожарами на территории региона. Их продление связано с прогнозами метеослужб, согласно которым сухая и теплая, а местами жаркая погода продлится ещё как минимум две недели, — заявил в рамках оперативного совещания глава региона Андрей Травников.

Напомним, действующие ограничения касаются запрета на разведение костров, в том числе на собственных участках, приготовления пищи на открытом огне, пала сухой травы. Как сообщают в региональном управлении МЧС именно пал растительности стал причиной 90% ландшафтных пожаров. Наиболее тревожная ситуация сложилась в Куйбышевском районе и районах, входящих в Новосибирскую агломерацию, в которых сконцентрированы дачные участки.

— В ближайшее время может быть принято решение об отказе в господдержке тем товаропроизводителям и руководителям хозяйств, которые допускают пожары на своих территориях, — заявил Травников.

По информации источников Infopro54, некоторые руководители муниципалитетов области отказываются самостоятельно тушить пожар: окапывать огонь рвами, направлять на пожар спецтехнику, добровольную пожарную дружину, которая должна быть создана в каждом населенном пункте региона. Вместо этого чиновники и коммерческие предприятия затягивают ситуацию — выжидают того момента, когда огонь подойдет к населенным пунктам или хозпостройкам, чтобы вызвать МЧС.