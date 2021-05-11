О поддержке и защите российских семей поговорим в номинации «Демографическая ПРОгрессия» конкурса «Сибирь.ПРО»

«Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет. Этим приоритетом определяются все положения обновлённой Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры», – сказал Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

Традиционно в Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» вручается награда за лучший материал о решении демографических проблем и продвижении ценности семьи и семейных отношений в номинации «Демографическая ПРОгрессия».

К рассмотрению принимаются работы о поддержке материнства и детства, многодетных семей, об оказании помощи детям-сиротам и детям, оказавшимся без попечения родителей, о положительном опыте приемных семей. Также допускаются материалы, рассказывающие о действиях органов власти и социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение привлекательности территории, формирование современной, комфортной для жизни социальной инфраструктуры, решение социальных проблем, развитие гражданского общества.

Особое внимание заслуживают публикации о работе информационных сервисов, которые в период пандемии использовались для единовременных выплат семьям с детьми, пособий по безработице и оказании других видов соцподдержки онлайн.

В XVI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.