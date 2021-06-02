РУСФОНД собирает деньги на операцию для «хрустального» мальчика

— Переломы ног у сына начались еще в младенчестве, но врачи не могли понять причину. В два года Леве поставили диагноз «несовершенный остеогенез», сказали, что костям не хватает коллагена, поэтому они такие хрупкие. Болезнь редкая, специалистов в Новосибирске не оказалось. Мы нашли их в Москве, в клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic). Леве стали вводить препарат памидронат – лекарство для укрепления костной ткани. Переломов стало меньше, но они все же случались, срастались неправильно. Врачи приняли решение укрепить бедренные кости стержнями. В прошлом году Лева упал, и в левом бедре стержень согнулся. Пришлось делать операцию и менять его на телескопический штифт. Тогда же врачи сказали, что нужно заменить стержень и в правом бедре – Лева вырос, и стержень уже мал, — рассказывает папа Левы Константин Малахов.

У Левы несовершенный остеогенез. Мальчик получает регулярное медикаментозное лечение бисфосфонатами, благодаря чему переломы значительно сократились и Лев практически не имеет ограничений в повседневной жизни.

— На фоне лечения мальчик сильно вырос, в связи с чем установленный в феврале 2018 года в правое бедро стержень требует замены на телескопический штифт большей длины, — говорит Алена Гаврина, педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) (Москва).

По данным Русфонда, стоимость операции составляет 1 769 600 рублей. Семья Левы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Лечение и операции дорогие, оплатить их наша семья не в состоянии. Все шесть лет нам помогает Русфонд, огромное спасибо! Лева молодец, ходит в музыкальную школу, по росту почти догнал сверстников. Верю, что и на этот раз вы не оставите нас! — говорит Константин.

Помочь Леве можно по ссылке.