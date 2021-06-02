СГК вложит в модернизацию ТЭЦ-3 около 12 млрд рублей

Программу ДПМ-2 или «КОММод» правительство РФ приняло в 2019 году. Она ориентирована на сохранение ресурсов и мощностей объектов теплогенерации, которые имеют высокий спрос и их целесообразно модернизировать, так как они эффективны для рынка. Реализация программы рассчитана на увеличение мощности теплоэлектростанций по всей стране на 41 ГВт в течение 2022-2031 годов. Совокупный объем инвестиций в проект — 1,9 трлн рублей. На сегодняшний день прошли шесть отборов по 4 ГВт, осталось четыре. ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) участвовала в отборах почти по всем регионам присутствия, за исключением Тывы и Приморской ГРЭС.

— Общий объем инвестиций по проектам в ценах года отбора — 84 млрд рублей. Понятно, что в связи с инфляцией сумма увеличится, но ориентировочные цифры такие, — говорит заместитель технического директора – директор по инвестициям ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Сорокин. — Основная часть финансирования по проведенным отборам приходится на пять станций: Томь-Усинская и Рефтинская ГРЭС, Ново-Кемеровская и Абаканская ТЭЦ, а также Новосибирская ТЭЦ-3. В общей сложности по первым шести отборам в СГК будут модернизированы объекты мощностью 2900 мВт. Это уже больше, чем было по итогам ДПМ-1, а у нас впереди еще четыре отбора.

На Новосибирской ТЭЦ-3 старт работ запланирован на 2027 год. Расчетный объем инвестиций — 12 млрд рублей.

— Специфика программы ДПМ-2 заключается в том, что нужно всегда подавать проект к единице генерирующего оборудования. На ТЭЦ-3 четыре таких базовых турбины теплофикационного типа т-110. Все мы отобрали в ДПМ-2 с разным набором работ, и все, что по объему смогли, — провели в конкурсе, — говорит Игорь Сорокин. — Это замена двух турбин, двух генераторов, строительство дополнительного, пятого по станционному номеру, котла, который позволит увеличить мощность станции. Один котел мы заменим, так как он уже отработал 50 лет. Кроме того, на станции мы установим три новых современных эффективных электрофильтра, которые должны существенно улучшить ситуацию с выбросами на новосибирской ТЭЦ-3.

Дополнительный котел на 320 т, установленный на ТЭЦ-3, даст 200 Гкал тепла. После модернизации на 40 мВт вырастет электрическая мощность станции. Сейчас по этому объекту идет проектирование, а также заказ оборудования с длительным сроком поставки.

Как подчеркнул Сорокин, программа ДПМ-2 направлена на повышение эффективности работы станций, то есть итогом ее реализации будет сдерживание роста цен.

— Ключевое отличие программы ДПМ-2 от ДПМ-1 — более выдержанный конкурсный отбор проектов. У кого наиболее низкий показатель по одноставочному тарифу, тот и выигрывает. В расчете участвует коэффициент загрузки, востребованности, фактически это пересчет на один кВт/ч выработанной электроэнергии. Самый дешевый кВт/ч побеждает и получает билет на модернизацию, — комментирует представитель СГК. — Потребитель получит продолжение работы наиболее востребованного и дешевого оборудования тепловой генерации, которое будет производить самый дешевый кВт/ч, то есть для физлиц ничего не поменяется, а для юрлиц возможно снижение цен. Плюс улучшение экологической ситуации в городе.

На оставшиеся четыре отбора СГК планирует заявить ТЭЦ-4: модернизацию турбины №4. Кроме того, ранее энергокомпания заявлялась на отбор по газовым проектам — и планирует эту заявку повторить.

— В состав СГК входит газотурбинная станция в Новокузнецке, которая была построена по ДПМ-1. В ДПМ-2 мы подали два новосибирских газовых проекта общим капексом примерно 30 млрд рублей, но не прошли из-за высокой конкуренции. Победу получили проекты первой ценовой зоны, то есть из европейской части России, — говорит Игорь Сорокин. — На наш взгляд, неправильно оценивать станции первой и второй зоны вместе в едином отборе в связи с неравными стартовыми условиями. Рассчитываем, что этот процесс будет продолжаться, и в первую очередь на такие конкурсы мы будем подавать новосибирские проекты. При этом мы будем предлагать корректировки в нормативно-правовую базу в настройке формул в правилах отбора.

«КОММод» — программа конкурсного отбора модернизации устаревшего энергооборудования теплоэлектростанций России. Проекты по «КОММод» определяются на основании аукциона. Один из основных критериев — наиболее низкая себестоимость будущих поставок электроэнергии. Решения принимаются при участии ключевого регулятора энергорынка — ассоциации «НП «Совет рынка».