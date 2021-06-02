Игорь Диденко: Я по своей сути стартапер и люблю создавать с чистого листа

Корреспондент Infopro54 побеседовал с директором и собственником предприятия о самом конкурсе, критериях выбора победителя и ключевых причинах успеха проекта.

— Игорь Анатольевич, в прошлом году ваша компания стала победителем регионального этапа конкурса «Бизнес-Успех», а в этом году — российского конкурса. Это была целенаправленная работа?

— В прошлом году из-за пандемии конкурс проходил в онлайн-формате. На региональном этапе в Сибирском федеральном округе мы действительно заняли первое место. В 2021 году продолжили работу — и в итоге стали победителями федерального конкурса в номинации «Лучший производственный проект России»: я защищал проект «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК).

Финал конкурса проходил в Москве в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни».

Это была очень сложная работа: защита проекта, работа с экспертами, жюри, народное голосование, но мы поставили перед собой задачу и в итоге справились с ней.

— Что дает эта победа вам как предпринимателю, вашей команде?

— Лично мне большое удовлетворение дает осознание того факта, что запуск картонно-бумажного комбината позволил создать несколько сотен рабочих мест. Если раньше в поселке Красный Яр работы практически не было и жителям приходилось уезжать на заработки в другие населенные пункты, то сейчас им нужно просто перейти дорогу — и они на работе. Люди меньше времени тратят на дорогу, а значит, могут больше проводить в кругу семьи. Это замечательно — создавать основу для уверенности в завтрашнем дне! Кроме того, мы гордимся социальной значимостью проекта: за счет переработки макулатуры мы ежегодно сберегаем около 360 тысяч деревьев.

В рамках конкурса я побывал на форуме «Территория бизнеса — территория жизни», где встретил много интересных коллег из разных регионов России: от молодых ребят-стартаперов до представителей очень крупных компаний. Новые контакты плюс возможность прокачать знания, получить уникальные навыки, узнать о самых передовых технологиях и идеях, которые стоят на стыке разных вещей, — самое ценное в таких форумах. Как однажды сказал Илон Маск: «Университетский диплом — это признание того, что ты не дурак», и 95% выпускников сегодня, как правило, работают не по специальности: либо специальности трансформируются, либо человек находит дело на стыке самых разных вещей: экономика, IT, право, биология и т.д. Если же мы говорим о предпринимателе, который сегодня хочет создать успешный бизнес или о топ-менеджере, который хочет построить карьеру, то ему нужны знания из разных областей.

Кроме того, в рамках форума мы принимали участие в круглых столах и встречах в профильных министерствах. Мы, промышленники, посетили Минпромторг РФ, где во время встречи с замминистра обсуждали сложные вопросы, стоящие перед отраслью: участие в госзаказе, льготное финансирование, продление программ господдержки — то есть то, что реально волнует предпринимателей в регионах.

Также мы смогли провести встречи с представителями различных федеральных институтов, оказывающих поддержку бизнесу. Например, я встретился с директором Российского фонда развития промышленности, фонд поддерживает многие наши проекты: от упаковки до переработки бумаги, с ним мы плотно работаем и привлекаем в регион финансовые ресурсы. К примеру, мы первые в регионе заключили с фондом договор на финансирование по программе «Рост производительности труда» в рамках федеральной целевой программы — речь идет о займах под 1% годовых. Это тоже к вопросу о том, чем мы можем гордиться…

— Кредит по такой цене… Да, это действительно очень привлекательные условия для бизнеса, но для его получения наверняка пришлось выложится на полную?

— Многие предприниматели сегодня говорят, о том, что нет денег, нет кредитов, господдержка недоступна, развиваться невозможно. Это далеко не так! Тот, кто готов развиваться, понимает, как грамотно работать на партнерских началах с государством в виде институтов развития, и готов к самому себе предъявлять повышенные требования, проходить сложные отборы и программы — у того все получится. Да, все это сделать очень сложно. Чтобы получить право привлекать ресурсы по таким ставкам, нам полгода пришлось внедрять бережливое производство, обучать сотрудников, получать сертификаты, защищать проект: установка транспортных систем, автоматизация и роботизация. Все это требует больших человеческих и временных затрат, но по-другому такие серьезные вещи не реализуются.

— Если вернуться к вашему проекту «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», с которым вы победили на конкурсе, то что обеспечило ему победу?

— Жюри оценивали масштабность проекта, его социальную значимость, влияние на экологию, а также планы развития компании на ближайшие три года. Экспертам было важно видеть планы предприятия на перспективу. Например, мы в своем проекте прописали, что продолжаем финансировать автоматизацию производства, устанавливаем роботизированные линии, а в 2022 году планируем разместить на площадке переработку тетрапака.

— Сейчас правительство РФ большое внимание уделяет переработке отходов. Вы со своим проектом очень удачно вписались в этот тренд. Это предпринимательская удача или точный расчет?

— Я бы не стал все списывать на предпринимательскую удачу, хотя ее влияние не исключаю. Я по своей сути стартапер и люблю создавать с чистого листа. У меня уже запущены четыре успешных проекта, каждый из которых ушел далеко за 1 млрд рублей по выручке. Эти проекты достаточно разные, но все связаны с упаковкой и вытекают один из другого. Наши региональные рынки достаточно небольшие, сделав одно, ты невольно начинаешь заниматься смежными вещами. Слава богу, все получается!

При этом я точно могу сказать, что действительно успешный бизнес возникает только там, где есть проблема, которую осознают государство, общество и бизнес. Например, у государства и общества есть большая потребность в утилизации ТКО и переработке вторсырья, а перерабатывающих мощностей в стране практически нет. При решении этой проблемы бизнес создает перерабатывающие мощности и получает доход, общество получает уменьшение уровня загрязнения окружающей среды, сохранение лесов от вырубки, государство — новые рабочие места и налоги. Но такие проекты очень сложно реализовывать, так как у них огромная фондоемкость, большой срок окупаемости, то есть необходима помощь государственных институтов развития.

Наш картонно-бумажный комбинат — это пример реализации проектов в рамках ESG-повестки, а также формирования бизнеса нового формата. Кстати, вокруг успешного бизнеса создается много точек притяжения других предпринимательских инициатив — это мультипликативный эффект развития бизнеса и территории.

Новосибирский картонно-бумажный комбинат. Вчера, сегодня, завтра

Игорь Диденко искал место для реализации своего проекта по переработке макулатуры несколько лет, понимая перспективы этого рынка: правительство РФ с 2018 года запретило утилизацию картона и бумаги на свалке, а также поставило задачу для субъектов федерации и бизнеса до 2030 года в два раза увеличить сбор макулатуры. Как только появилась площадка в поселке Красный Яр, его команда сразу приступила к строительству картонно-бумажного комбината, так как вся документация была готова. Между защитой на инвестсовете в феврале 2018 года, получением первого кредита МСП Банка и запуском гофропроизводства прошло чуть больше года, а до запуска НКБК — менее трех лет.

Сегодня на новосибирском картонно-бумажном комбинате работают около 250 человек. Малый и средний бизнес создал вокруг комбината еще около 600 рабочих мест в различных отраслях: организация питания сотрудников предприятия, водителей, которые привозят сырье и забирают продукцию (30-40 машин в сутки), сеть пунктов по приему макулатуры и т.д. Раньше картон и бумагу из Новосибирска возили за две тысячи км за Урал — сейчас сырье принимает местное предприятие, что снизило логистические издержки бизнеса в округе. В планах компании — расширить мощность действующей фабрики и построить вторую, чтобы принимать на переработку бумагу и картон из других регионов Сибири, помогая этим территориям решать вопросы, связанные с экологией.

Кроме того, в соответствии с потребностями рынка и общества на предприятии планируется установка линии по переработке тетрапака, он будет разделяться на фольгу, пластик и бумагу. Чтобы линия окупилась и была эффективной, нужен большой объем исходного сырья. Как только его удастся обеспечить за счет поставок из соседних регионов (а в перспективе — и запуска региональных полигонов с мусоросортировкой), то проект начнет работать.

Для более активного развития рынка переработки ТКО в рамках ESG-повестки, по мнению Игоря Диденко, необходимо на государственном и региональном уровне решить вопрос с использованием продукции, созданной из вторичного сырья. Сейчас бизнес готов производить брусчатку, бордюры, скамейки и т.д., но практически отсутствует рынок сбыта. В ряде регионов уже разработаны программы по поддержке закупки такой продукции: прописаны технические регламенты, внесены изменения в тендерные процедуры. В Новосибирской области эту работу только предстоит сделать.