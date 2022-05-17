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Русфонд собирает средства на аппарат непрерывного мониторинга глюкозы для подростка с муковисцидозом

  • 17/05/2022, 09:59
Русфонд
Необходимо собрать — 161 784 рубля.

Тяжелое генетическое заболевание у Степы Белова врачи обнаружили сразу после рождения. В четыре месяца у мальчика выявили синегнойную инфекцию в легких, которая со временем стала хронической.

— Сыну провели лечение антибиотиками, делали ингаляции. С тех пор Степа проходит такое лечение в больнице каждые три месяца. Дома ежедневно делает ингаляции, занимается лечебной гимнастикой. Но в последнее время сыну стало тяжелее дышать, усилились головные боли. Его госпитализировали и выявили нарушение углеводного обмена – это осложнение муковисцидоза, которое ведет к развитию диабета! — рассказывает мама Степы Надежда Белова.

Врач сказал, что теперь Степе требуется специальная система, которая поможет постоянно отслеживать уровень сахара.

— У Степы генетическое заболевание – муковисцидоз, в лечении которого применяется высококалорийное питание, оказывающее негативное влияние на уровень сахара в крови. С этим связано выявленное осложнение – нарушение толерантности к углеводам, которое повышает риск развития сахарного диабета. Мальчик нуждается в непрерывном мониторинге уровня сахара в крови с помощью специальной системы. Это позволит своевременно выявлять опасные отклонения и не допустить ухудшения течения основного заболевания, — говорит Екатерина Гущина, эндокринолог детской городской клинической больницы №1 (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость системы непрерывного мониторинга глюкозы на год составляет 161 784 рубля. Семья Степы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Эти датчики нужно менять раз в две недели, а купить их нам не по силам. Я не работаю, занимаюсь лечением сына, муж на пенсии по инвалидности, подрабатывает, но денег с трудом хватает на жизнь. Помогите, пожалуйста! — просит Надежда.

Помочь Степе можно по ссылке.

Фото из архива семьи

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Русфонд помощь нужна помощь


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