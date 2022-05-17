Новосибирские таможенники пресекли вывоз за границу царских банкнот

Банкноты Российской империи, выпущенные более 100 лет назад, планировала вывезти без декларирования 53-летняя гражданка Таджикистана. Она пояснила, что царские банкноты достались ей по наследству, сообщает пресс-служба СТУ.

Таможенная экспертиза установила, что «1 рубль» Российской империи образца 1898 года и «3 рубля» Российской империи образца 1905 года были выпущены больше века назад — в 1912-1917 годах. Деньги признаны культурной ценностью.

— Купюры сотрудники таможенного поста Аэропорт «Толмачёво» Новосибирской таможни обнаружили в процессе таможенного контроля пассажиров рейса Новосибирск-Душанбе, — говорится в сообщении пресс-службы. — Экспертиза подтвердила, что они соответствуют критериям культурных ценностей, в отношении которых предусмотрен ограничительный порядок ввоза и вывоза из ЕАЭС.

Банкноты изъяты до решения суда.

В отношении женщины возбуждены два дела об административных правонарушениях по статье 16.2 «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» и статье 16.3 «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации».