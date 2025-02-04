Русфонд собирает средства на лечение 4-летней девочки с диагнозом ДЦП

В четыре месяца у Арианы Вильдановой диагностировали порок развития центральной нервной системы, позднее добавился еще один серьезный диагноз – ДЦП.

— Мы начали регулярно ездить на реабилитацию, где боролись за каждое новое движение и навык. Лечебная физкультура, массаж, сенсорная интеграция, занятия с разными специалистами дали хорошие результаты. Ариана научилась самостоятельно сидеть, стоять у опоры, ходить с ходунками и с поддержкой за руки. Но до сих пор плохо держит равновесие, не чувствует себя в пространстве, боится упасть, в речи – только слоги. Самая главная наша цель – чтобы дочка научилась ходить сама, — рассказывает мама Арианы Анастасия Вильданова.

По словам врачей, нужно обязательно продолжать интенсивное восстановительное лечение.

— У Арианы детский церебральный паралич – нарушение речи, координации движений и равновесия, девочка не может ходить самостоятельно. Необходима реабилитация, цель которой – коррекция тонуса мышц и их укрепление, увеличение объема движений, улучшение качества ходьбы, физического и психоэмоционального состояния, развитие речи девочки, — говорит Вусала Гурбанова, невролог Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 247 175 рублей. Семья Арианы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Все мои финансовые возможности исчерпаны, муж погиб в аварии, мы с Арианой остались одни. Нам очень нужна помощь, пожалуйста, не откажите! — просит Анастасия.

Помочь Ариане можно по ссылке.