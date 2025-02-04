В Новосибирске борются с «черными» агентами через муниципальный контракт

В конце 2024 года в Новосибирске протестировали первый тендер на оказание муниципальной услуги по транспортировке тел умерших.

— С одной стороны, это узкий вопрос, а с другой — реальный шаг в борьбе с «черными» похоронными агентами, — отметил на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения горсовета заммэра Максим Останин.

Председатель комиссии по муниципальной собственности, депутат горсовета, связанный с АО «Мемориальная служба ИМИ», Сергей Бондаренко пояснил Infopro54, что ситуация с «черными» агентами в городе очень напряженная.

— Не секрет, что информация об уходе граждан из жизни продается «черными» риэлторами. Одним из путей эффективного реагирования на это является бесплатная транспортировка из домов в бюро Судебно-медицинской экспертизы, — отметил депутат.

Он подчеркнул, что подобные муниципальные контракты действуют во многих городах России. В Новосибирске его протестировали впервые.

Стоит отметить, что в сентябре 2024 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление о порядке транспортировки тел (останков) умерших (погибших) с мест обнаружения или происшествия в морги для проведения патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинской экспертизы на территории города. В документе прописано, что услуги по транспортировке тел курирует департамент инвестиций и потребительского рынка. Деятельность осуществляется в пределах города за счет бюджета, то есть бесплатно для семьи умершего, и на основании ограниченного перечня документов:

протокола установления смерти человека, составленного врачом (фельдшером) медицинского учреждения;

протокола осмотра трупа на месте его обнаружения, составленного сотрудником правоохранительных органов;

постановления сотрудника правоохранительных органов о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа (останков);

постановления судьи, определения суда о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа (останков);

иного документа, подтверждающего наличие оснований для транспортировки тела (останков) умершего (погибшего).

Кроме того, в документе прописан порядок транспортировки, в том числе получения информации об умершем, тело которого необходимо транспортировать, — через диспетчерскую службу исполнителя услуг.

Первый тендер по выбору подрядчика на оказание услуг по транспортировке тел умерших (погибших) с места обнаружения в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы или патологоанатомического вскрытия департамент инвестиций и потребительского рынка провел в октябре. Стартовая цена контракта составляла 2,6 млн рублей, за которые победитель должен был предоставить 1300 услуг. На конкурс заявились две компании. В итоге контракт был подписан с АО «Мемориальная служба «ИМИ». Исполнить контракт планировалось до 31 декабря 2024 года. Однако, судя по тендерной документации, он был расторгнут по соглашению сторон 29 января 2025 года. Поставщик исполнил контракт на 2,45 млн рублей. В документах закупки подчеркивается, что по факту расторжения заказчик и подрядчик не имеют претензий друг к другу.

Причины расторжения контракта в департаменте инвестиций не прокомментировали. Но в ответ на запрос Infopro54 сообщили, что в течении 2025 года департаментом планируется заключение новых муниципальных контрактов на оказание услуг по транспортировке тел умерших (погибших) с места обнаружения в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы или патологоанатомического вскрытия на территории города Новосибирска.

— В текущем году на указанное мероприятие доведено лимитов бюджетных ассигнований в размере 7 млн рублей. Ориентировочное количество предоставляемых услуг — 6000, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Ранее директор филиала МУП «Похоронный дом «ИМИ» рассказывала изданию, где «черные» ритуальные агенты получают данные об умерших новосибирцах. В 2023 году с бывшего сотрудника учреждения здравоохранения взысканы более 1,2 млн рублей, полученных в качестве взяток от «черных» агентов.