Рекламодателям

В Новосибирске борются с «черными» агентами через муниципальный контракт

  • 04/02/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске борются с «черными» агентами через муниципальный контракт
В мэрии города протестировали новый формат оказания муниципальной услуги

В конце 2024 года в Новосибирске протестировали первый тендер на оказание муниципальной услуги по транспортировке тел умерших.

— С одной стороны, это узкий вопрос, а с другой — реальный шаг в борьбе с «черными» похоронными агентами, — отметил на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения горсовета заммэра Максим Останин.

Председатель комиссии по муниципальной собственности, депутат горсовета, связанный с АО «Мемориальная служба ИМИ», Сергей Бондаренко пояснил Infopro54, что ситуация с «черными» агентами в городе очень напряженная.

— Не секрет, что информация об уходе граждан из жизни продается «черными» риэлторами. Одним из путей эффективного реагирования на это является бесплатная транспортировка из домов в бюро Судебно-медицинской экспертизы, — отметил депутат.

Он подчеркнул, что подобные муниципальные контракты действуют во многих городах России. В Новосибирске его протестировали впервые.

Стоит отметить, что в сентябре 2024 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление о порядке транспортировки тел (останков) умерших (погибших) с мест обнаружения или происшествия в морги для проведения патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинской экспертизы на территории города. В документе прописано, что услуги по транспортировке тел курирует департамент инвестиций и потребительского рынка. Деятельность осуществляется в пределах города за счет бюджета, то есть бесплатно для семьи умершего, и на основании ограниченного перечня документов:

  • протокола установления смерти человека, составленного врачом (фельдшером) медицинского учреждения;
  • протокола осмотра трупа на месте его обнаружения, составленного сотрудником правоохранительных органов;
  • постановления сотрудника правоохранительных органов о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа (останков);
  • постановления судьи, определения суда о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа (останков);
  • иного документа, подтверждающего наличие оснований для транспортировки тела (останков) умершего (погибшего).

Кроме того, в документе прописан порядок транспортировки, в том числе получения информации об умершем, тело которого необходимо транспортировать, — через диспетчерскую службу исполнителя услуг.

Первый тендер по выбору подрядчика на оказание услуг по транспортировке тел умерших (погибших) с места обнаружения в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы или патологоанатомического вскрытия департамент инвестиций и потребительского рынка провел в октябре. Стартовая цена контракта составляла 2,6 млн рублей, за которые победитель должен был предоставить 1300 услуг. На конкурс заявились две компании. В итоге контракт был подписан с АО «Мемориальная служба «ИМИ». Исполнить контракт планировалось до 31 декабря 2024 года. Однако, судя по тендерной документации, он был расторгнут по соглашению сторон 29 января 2025 года. Поставщик исполнил контракт на 2,45 млн рублей. В документах закупки подчеркивается, что по факту расторжения заказчик и подрядчик не имеют претензий друг к другу.

Причины расторжения контракта в департаменте инвестиций не прокомментировали. Но в ответ на запрос Infopro54 сообщили, что в течении 2025 года департаментом планируется заключение новых муниципальных контрактов на оказание услуг по транспортировке тел умерших (погибших) с места обнаружения в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы или патологоанатомического вскрытия на территории города Новосибирска.

— В текущем году на указанное мероприятие доведено лимитов бюджетных ассигнований в размере 7 млн рублей. Ориентировочное количество предоставляемых услуг — 6000, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Ранее директор филиала МУП «Похоронный дом «ИМИ» рассказывала изданию, где «черные» ритуальные агенты получают данные об умерших новосибирцах. В 2023 году с бывшего сотрудника учреждения здравоохранения взысканы более 1,2 млн рублей, полученных в качестве взяток от «черных» агентов

Фото пресс-службы МУП «Похоронный дом ИМИ» (архив).

895

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ритуальные услуги муниципальный контракт


Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

На помощь этой категории заемщиков направлен новый федеральный закон о банкротстве физлиц
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Власти обратились в полицию из-за снегоотвала у дендропарка в Новосибирске
4/02/25 15:30
Общество Право&Порядок
Андрей Панферов продолжит совершенствовать законы в статусе бизнес-омбудсмена
4/02/25 15:00
Бизнес Власть Отставки и назначения
Из плена, благодаря омбудсмену, за год вернулись 18 новосибирцев
4/02/25 14:30
Власть Общество
Бешенство обнаружили еще в двух поселках Новосибирской области
4/02/25 13:30
Общество
Юбилейный турнир Локоволей прошел в Новосибирске
4/02/25 13:20
Спорт
Объем вкладов на душу населения в Новосибирской области вырос на 22%
4/02/25 13:00
Общество Финансы
В «Новосибирскавтодоре» сменился генеральный директор
4/02/25 12:30
Бизнес Отставки и назначения
Кикшеринговая компания готова предоставить самокаты полиции Новосибирска
4/02/25 12:15
Власть Общество
Русфонд собирает средства на лечение 4-летней девочки с диагнозом ДЦП
4/02/25 12:05
Общество
В Новосибирске борются с «черными» агентами через муниципальный контракт
4/02/25 12:00
Бизнес Власть Общество
Руководитель Бердского лесхоза организовал банду «черных лесорубов»
4/02/25 11:15
Право&Порядок
Новосибирский отель попал в топ лучших работодателей России
4/02/25 11:00
Бизнес
Госэкспертиза одобрила первую часть проекта парка имени Бугакова в Новосибирске
4/02/25 10:30
Город Общество
Новосибирские зоозащитники требуют наказать организаторов жестокого отлова собак
4/02/25 10:15
Власть Общество Право&Порядок
Для лечения онкологии за рубежом новосибирцы чаще выбирают Турцию
4/02/25 10:00
Медицина Общество
В Новосибирске задержаны участники разбойного нападения на клиента в банке
4/02/25 9:30
Право&Порядок
В Новосибирске заметно вырос интерес к российским платформам для делового общения
4/02/25 9:08
Технологии
ПСБ в Новосибирске нарастил кредитование малого и среднего бизнеса региона
4/02/25 9:05
Финансы
Более 50 компаний Новосибирска вошли в Рейтинг работодателей России
4/02/25 9:00
Бизнес
«Новосибирскавтодор» займет на бирже три миллиарда рублей
3/02/25 21:47
Бизнес Финансы
Популярное
Пять человек погибли в жёстком ДТП на трассе в Новосибирской области
4/02/25 15:15
В Новосибирске судят создателя канала «Синий кит»
4/02/25 14:00
Суд арестовал пенсионера, набросившегося с мачете на попутчиков в поезде под Новосибирском
4/02/25 11:30
График получения пенсий и пособий изменился в феврале в Новосибирске
3/02/25 18:15
Мужчина устроил дебош на АЗС в Новосибирске
3/02/25 15:30
Новосибирец переел хурмы и попал на операционный стол
31/01/25 16:00
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-50 самых заметных компаний в российских СМИ в 2024 году
4/02/25 9:10
Банк Уралсиб предлагает банковскую гарантию в обеспечение таможенных и налоговых обязательств
3/02/25 9:06
«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 бесплатных карт с кешбэком и процентом на остаток
31/01/25 9:05
В 2024 году робот-информатор новосибирских энергетиков принял более 800 звонков
30/01/25 12:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2024 году
30/01/25 9:00
Энергетики подключили к электроснабжению один из последних долгостроев
29/01/25 14:36

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска