Кикшеринговая компания готова предоставить самокаты полиции Новосибирска

Сотрудники полиции федеральной территории «Сириус» в Сочи переходят на электросамокаты. Пилотный проект реализуется совместно с кикшеринговой компанией.

Сейчас полицейские проходят дополнительное тестирование и обучение безопасному и правильному вождению на новом транспортном средстве.

В ближайшие месяцы полицейские оценят, насколько использование электросамокатов может повысить эффективность работы сотрудников правоохранительных органов, особенно таких служб, как ППС, при патрулировании территорий. Если результаты окажутся положительными, этот опыт будет масштабирован в другие российские регионы, в том числе и на Новосибирск.

— Мы готовы сотрудничать в рамках подобных проектов с полицией и администрациями всех городов, у которых есть такой запрос. В случае Новосибирска реализация проекта зависит от того, есть ли у полиции города потребность в средствах индивидуальной мобильности, — сообщили Om1 Новосибирск в пресс-службе МТС Юрент.

В компании добавили, что готовы предоставить полицейским самокаты на безвозмездной основе.

Напомним, в Госдуме неоднократно поднимался вопрос о создании в крупных городах России электросамокатной полиции. Однако, в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области на запрос редакции Infopro54 сообщали, что в Новосибирске такое подразделение создать будет сложно. Официальный сезон работы самокатов в Сибири длится с апреля по октябрь, поэтому тема применения электросамокатов более актуальна для южных регионов.

Ранее редакция сообщала, что Юрент выписал две тысячи штрафов арендаторам самокатов в Новосибирске. Компания заблокировала более 800 аккаунтов пользователей.