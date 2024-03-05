Русфонд собирает средства на лечение 5-летнего Димы Игнатенко с диагнозом ДЦП

Маленький Дима развивался с задержкой – переворачиваться начал в восемь месяцев, в год и три месяца еще не ползал. Врачи говорили, что у него просто слабые мышцы, прописывали массаж и уколы, но все это не имело большого эффекта.

— Когда сыну исполнилось полтора года, мы переехали из Казахстана в Новосибирск. Здесь Диме провели обследование, диагностировали детский церебральный паралич. С тех пор мы занимаемся с ним физкультурой, возим на массаж, к логопеду, в бассейн, проходим курсы интенсивной реабилитации. В четыре года сын начал ходить сам, но походка у него неправильная, он часто падает, — рассказывает мама Димы Ольга Игнатенко.

Врачи рекомендуют продолжать реабилитацию.

— У Димы ДЦП, нарушение походки, задержка речевого развития. Мальчик нуждается в реабилитационном лечении. Для формирования двигательных навыков необходимо нормализовать тонус мышц Димы, улучшить координацию движений и способность удерживать равновесие. Еще мы займемся развитием речи ребенка, постараемся улучшить его физическое и психоэмоциональное состояние, — говорит Светлана Перминова, невролог реабилитационного центра «Шагаем вместе» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 258 211 рублей. Семья Димы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Средств на оплату реабилитации у нас нет: воспитываем пятерых сыновей, работает только муж, я ухаживаю за Димой и его двухлетним братом. Пожалуйста, помогите! — просит Ольга.

Помочь Диме можно по ссылке.