СГК провел корректировку платы за отопление в марте в Новосибирске

В марте будет скорректирована сумма в платежках за отопление за 2023 год.

По сообщению пресс-службы СГК, для многих жителей Новосибирска сумма будет отрицательной и зачтется в счет будущих платежей.

— В Новосибирске компания потратит на перерасчет 594 млн рублей, — говорится в сообщении компании.

Причина корректировки — более высокая средняя температура во время отопительного сезона 2023-го года, чем в 2022-м. Еще одной причиной стало отложенное включение отопления на неделю.

Но не стоит забывать, что в некоторые дома получат и положительную корректировку. В этом случае это связано с ухудшением состояния инженерных систем и снижением энергоэффективности дома.

Ранее редакция сообщала о том, что перерасчет за тепло жителям левого берега Новосибирска, которые пострадали от коммунальных аварий, достиг 154% месячной оплаты.