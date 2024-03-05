Количество ДТП с участием детей-пешеходов выросло на 36% в Новосибирской области

Новосибирская область заняла восьмое место в антирейтинге регионов по количеству ДТП, которые совершены по вине пешеходов. По данным аналитического агентства «ПромРейтинг», в 2023 году в регионе совершено 328 наездов на пешеходов по вине самих пешеходов. Это на 5,8% больше, чем в 2022 году.

При этом, исследование показало, что количество ДТП с участием детей-пешеходов в возрасте до 16 лет в регионе выросло на 36%. В 2023 году в Новосибирской области произошло 219 происшествий с участием детей.

В целом за 2023 год в России совершено 12 294 наезда на пешеходов, совершенных по вине самих пешеходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2022 год) показатель ниже на 3,4%.

Количество ДТП с участием детей-пешеходов, напротив, возросло. Всего по России за 2023 год произошло 6 929 таких происшествий. Это почти на 5% больше, чем годом ранее.

Как отметил в своем докладе перед депутатами Законодательного собрания Глава ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков, в 2023 году в Новосибирской области отмечается рост и зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, а также количество погибших и раненых в них людей.

— В каждом шестом ДТП пострадали дети. Погибли 11, травмировано 448 несовершеннолетних, — констатировал он.

Ранее редакция сообщала, что 853 пешехода сбиты с начала года на дорогах Новосибирской области.