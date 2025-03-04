Русфонд собирает средства на лечение четырехлетнего мальчика с диагнозом аутизм

У Залкара Ашыралиева с раннего возраста задержка развития и нарушение поведения. Он не разговаривает, не понимает речь, не может общаться с другими детьми и взрослыми.

— Мы обращались ко многим специалистам, постоянно проходили курсы лечения, ездили на коррекционные занятия. В результате комплексного подхода, включающего реабилитацию и АВА-терапию, сын начал замечать окружающих, смотреть в глаза, выполнять простые инструкции. Он очень любит гулять, обожает качели, стал тянуться к детям и стараться установить с ними контакт, — рассказывает мама Залкара Айдай Ардинатова.

Врачи говорят, что есть перспективы научить мальчика говорить, в дальнейшем социализироваться, пойти в школу и быть самостоятельным, но для достижения этих результатов ему нужно интенсивно лечиться.

— У ребенка аутизм, дефицит навыков коммуникации – он не разговаривает, не играет, как обычные дети. Залкар нуждается в интенсивной программе реабилитации – системе лечебных и коррекционных психолого-педагогических занятий, направленных на развитие речи, обучение взаимодействию с семьей и сверстниками, формирование бытовых навыков, — говорит Ольга Толопило, невролог медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 260 590 рублей. Семья Залкара не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— К сожалению, наши возможности уже исчерпаны – работает только муж, я все время с сыном. Помогите нам с оплатой! — просит Айдай.

Помочь Залкару можно по ссылке.