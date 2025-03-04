Еще один российский маркетплейс заходит в сегмент авторынка

Маркетплейс Ozon начал выставлять на продажу автомобильные запчасти с пробегом. Как заявили в компании, это значительно упростит процесс обслуживания автомобилей европейских и японских брендов, включая Volkswagen, Renault, Hyundai, Kia, Nissan, GM и многих других.

Стоит отметить, что интерес к авторынку проявляет и маркетплейс Wildberries. В феврале компания запустила продажи автомобилей с пробегом. Тестирование категории проводится в Москве и Московской области. На Яндекс.Маркете также можно найти запчасти на автомобили.

В целом рынок продажи автозапчастей и комплектующих , в том числе уже бывших в употреблении, в России развит достаточно хорошо. Они представлена на профильных площадках, таких как Drom, Ферио, ZZap, классифайдах типа Авито. Кроме того, большинство автомагазинов имеют свои интернет-сайты. Только в Новосибирске таких компаний более 220.

— В целом маркетплейс — это площадка, как торговый центр. Селлер имеет право выкладывать товар. Если офертой это предусмотрено, то почему нет. Но, на мой взгляд, на данный момент есть множество других агрегаторов, которые торгуют б/у запчастями. Сейчас люди идут в маркетплейс из-за выгоды. Оказывать своими силами логистику, например, с Drom дороже, чем продавать через онлайн-площадку. На данный момент идет такой период, что неважно, какие деньги потратит площадка, а важно занять объем рынка. Поэтому, если посмотреть годовые отчеты Ozon и Wildberries, то окажется, что они убыточны, — отмечает Алексей Москаленко, президент Ассоциации представителей электронной торговли.

Ранее редакция сообщала о том, что популярный сервис проката авто снизил минимальный возраст аренды до 18 лет. Однако тарифы для этой категории водителей повышены.