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Выручка «Сибстекла» за первый квартал 2022 года выросла в полтора раза

  • 23/05/2022, 12:08
новости Новосибирска
А выпуск тарного стекла — на 61%, по сравнению с первым кварталом 2021.

В ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) подвели итоги работы за первый квартал.

Как сообщил генеральный директор компании Антон Мор, выпуск тарного стекла в сравнении с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 61 % — с 35,2 до 56,7 тыс. тонн, а в штуках на 65 % — с  121,7 тыс. до 200,4 тыс. В том числе, на предприятии изготовили 165,7 млн бутылок с помощью облегчающих методов. Доля такой продукции в общем объеме составила 79 % (годом ранее — 65 %). Средний вес стеклоизделия снизился на 2 % — с 290 до 283 г, что позволяет заводу сдерживать опускные цены.

Причем выручка от реализации стеклотары повысилась на 49 % — с 882 млн до 1,3 млрд рублей; прибыль от продаж на 31 % — с 247,4 млн до 324,4 млн рублей. Значение EBITDA сложилось на уровне 271,5 млн рублей, это на 14 % больше, чем за период с января по март 2021 года.

— Финансовые показатели растут вслед за производственными возможностями завода: напомню, в прошлом году «Сибстекло» ввело в эксплуатацию новую стекловаренную печь, мощностью 375 тонн стекломассы в сути, — комментирует Антон Мор. — Спрос на нашу тару остается стабильным, рынок алкогольных и слабоалкогольных напитков в первом квартале в России демонстрирует позитивную динамику и мы будем прилагать все усилия, чтобы в текущих условиях обеспечить выполнение своих обязательств, удовлетворяя потребности заказчиков.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске запущен масштабный проект по переработке стекла. 

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : производство бизнес


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