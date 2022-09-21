Русфонд собирает средства на лечение ребенка с диагнозом ДЦП

Диагноз ДЦП Богдану Буракову поставили еще в младенческом возрасте.

— Мы начали лечение – массажи, физиопроцедуры, лечебная физкультура, плавание. Богдан начал держать голову, переворачиваться, приподниматься, опираясь на локти, ползать, но в год сам не садился, на ножки не вставал. Нам посоветовали реабилитационный центр в Томске, там для сына индивидуально подобрали программу лечения, и результат был отличный – Богдан начал ходить, держась за руку, ездить на специальном велосипеде, — рассказывывает мама Богдана Ольга Ильина.

Лечение нужно продолжать, томские врачи говорят, что у Богдана хорошие шансы.

— У мальчика детский церебральный паралич, серьезные неврологические нарушения. Богдан нуждается в продолжении восстановительного лечения. Оно будет направлено на развитие координации, равновесия, навыков самостоятельной ходьбы и речи, — говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск)

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 189 303 рубля. Семья Богдана не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Платить за лечение я не в состоянии – у меня двое детей, живем на выплаты по инвалидности сына и маленькие алименты. Прошу, помогите! — просит Ольга.

Помочь Богдану можно по ссылке.