Андрей Травников: Давайте я не буду делать никаких анонсов

В ходе прямой линии в эфире регионального телеканала один из жителей Новосибирской области сегодня поинтересовался у главы региона: придерживается ли он ранее озвученного во время интервью журналистам правила, что каждую пятилетку нужно менять работу и раз в 10 лет — сферу деятельности.

— Что касается моих планов, то я даже тогда говорил, что строго не удается придерживаться этой периодичности, — пояснил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, 6 октября 2022 года исполняется 5 лет с того момента, как Травников возглавил Новосибирскую область. Он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора указом президента РФ Владимира Путина. В 2018 году Андрей Травников участвовал в выборах на пост главы региона и получил большинство голосов жителей, пришедших на избирательные участки.

— Я неоднократно говорил, что досрочное начало любой избирательной кампании — вредно, оно мешает текущей хозяйственной работе. Я бы не хотел, чтобы мои комментарии спровоцировали очередную волну политических интриг, активизации претендентов, — добавил губернатор. — Как в свое время сказал Виктор Александрович Толоконский (Экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, экс-полпред президента в Сибирском федеральном округе. — Ред.): в Новосибирской области концентрация желающих стать губернаторами на 1 квадратный километр выше, чем по всей стране. Не знаю, говорил он это или нет, но ему приписывают. Я сейчас комментарий дам, и все эти претенденты вместо того, чтобы заниматься социально-экономическим развитием региона, кинутся заниматься политикой. Давайте я не буду делать никаких анонсов. Я доволен своей сегодняшней работой и с удовольствием ее делаю.

В сентябре 2023 года в Новосибирской области планируется проведение выборов губернатора.

Ранее редакция сообщала, что недавно был избран губернатор Томской области Владимир Мазур.