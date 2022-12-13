В Иркутской области возбуждено дело о мошенничестве при ремонте путепровода

Следственные органы в Иркутской области возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму 17,7 млн рублей в отношении подрядчика, выполнявшего ремонт путепровода. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Иркутской области.

По данным следствия, в период с июля по декабрь 2021 года неустановленные лица одного из ООО в рамках исполнения государственного контракта предоставили заказчику ФКУ «Упрдор «Прибайкалье» документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполненных работах с указанием затрат на оплату услуг по предоставлению технологических «окон» и осуществлению технического надзора работниками ОАО «РЖД» за проведением работ на перегоне Забитуй-Черемхово Восточно-Сибирской железной дороги на общую сумму более 17.7 млн рублей.

— Фактически указанные технологические «окна» обществом в рамках исполнения государственного контракта не использовались, услуги по их предоставлению и осуществлению технического надзора работниками ОАО «РЖД» не предоставлялись и не оплачивались, — отмечается в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Иркутской области. — Указанными действиями ФКУ «Упрдор «Прибайкалье» причинен особо крупный ущерб на сумму более 17.7 млн рублей.

Директор компании-подрядчика задержан, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.