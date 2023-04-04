Русфонд собирает средства на лечение ребенка с диагнозом ДЦП

Пятилетний Вова перенес родовую травму и острое кислородное голодание.

— Сын до сих пор не ходит и не говорит. Мы делаем все, чтобы ему помочь: возим на массаж, лечебную гимнастику, проходим курсы восстановительного лечения в разных медицинских центрах. Постепенно Вова научился переворачиваться, ползать, сидеть на коленях, вставать на четвереньки. Прогресс есть, реабилитацию нужно обязательно продолжать! — рассказывает мама Вовы Наталья Теплякова.

У мальчика детский церебральный паралич, для выработки навыка самостоятельного передвижения ребенок нуждается в реабилитационном лечении.

— Необходимо нормализовать тонус мышц, улучшить координацию движений и равновесие в положении стоя и сидя, активизировать развитие познавательных навыков и речи, — говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 162 387 рублей. Семья Вовы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— В нашей семье работает только муж, я ухаживаю за двумя детьми (младшей дочке три года), поэтому оплату реабилитации мы себе позволить не можем. Помогите ему, пожалуйста! — просит Наталья.

Помочь Вове можно по ссылке.

Фото из архива семьи