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Убытки «Иркутскгеофизики» в 2022 году выросли почти в 10 раз

  • 04/04/2023, 15:23
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Иркутскгеофизика падение выручки
А выручка упала в 13 раз.

Чистый убыток АО «Иркутскгеофизика» (госхолдинг «Росгеология») по РСБУ в 2022 году вырос в 9,7 раза в сравнении с 2021 годом и составил 154,947 млн рублей. Об этом говорится в отчете предприятия на БФО. В компании также зафиксировано существенное падение выручки — в 13,4 раза, до 81,216 млн рублей. Себестоимость при этом снизилась в 6,3 раза — до 155,53 млн рублей, валовый убыток достиг 74,14 млн рублей против валовой прибыли в 2021 году в размере 105,3 млн рублей. «Иркутскгеофизика» не поясняет, с чем связано столь серьезное падение финрезультатов в 2022 году.

Ранее сообщалось, что компания сокращала размер чистого убытка: в 2019 году он составлял 720,65 млн рублей, в 2020 году — 301,7 млн рублей, в 2021 году — 15,979 млн рублей.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году в суд не было подано ни одного иска о банкротстве «Иркутскгеофизики». Судебные споры предприятия ограничиваются сравнительно небольшими исками с контрагентами, они, в том числе, затрагивают обязательства по договорам подряда.

АО «Иркутскгеофизика» — одно из крупнейших специализированных предприятий по геофизическим и геологическим исследованиям в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока РФ. «Иркутскгеофизика» располагает производственными базами в Иркутске, Бодайбо, Братске, Усть-Куте, Жигалово, Мальте, Осе, а также сетью полевых баз, развертываемых непосредственно на площадях исследований.

 

Ранее редакция сообщала о том, что выручка сети «Вкусно — и точка» в 2022 году снизилась на 2,3%

Фото: pexels.com — Dmitry Sidorov

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Иркутская область

Теги : убытки падение выручки Иркутскгеофизика


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