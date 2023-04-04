«Слата» заинтересовалась новосибирскими производителями

— Мы работаем над продвижением товаров наших местных производителей, том числе используем для этого статус «ОПОРЫ РОССИИ» как федеральной организации. Мы активно взаимодействуем с другими регионами, — сообщила на встрече представителей Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» с губернатором исполнительный директор отделения Наталия Кошелева.

По ее словам, за последний месяц реготделение провело несколько встреч с ритейлерами для обсуждения условий размещения на их полках продукции производителей Новосибирской области.

— Сеть «Калина-Малина» включает в себя уже около 120 магазинов, расположенных в регионах Сибири. Несколько десятков наших производителей сейчас находятся в процессе заключения соглашений с сетью и будут представлены в городах округа, — говорит Кошелева. — На минувшей неделе прошла встреча с иркутской «Слатой». Надеемся, что это закончится тем, что наши производители будут представлены в других регионах в магазинах сети.

В конце прошлого года Холдинг X5 Retail Group, управляющий федеральными сетями «Пятерочка» и «Перекресток», купил контрольную долю бизнеса в иркутской «Слате». В пресс-службе X5 Retail Group поясняли, что под управлением группы компаний «Слата» будут находиться 362 торговых объекта с торговой площадью 132,1 тысячи квадратных метров, расположенных в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Они будут работать под тем же брендом, что и раньше.

Кооперация фермерских хозяйств под брендом «Калина-Малина» основана в 2014 году. Это дочерняя компания крестьянского хозяйства «Волков А.П.» (крупное мясоперерабатывающее предприятие, один из лидеров в сфере производства колбас и мясных деликатесов, работает в Кемеровской области с 1991 года). Проект «Калина-Малина» курирует сын предпринимателя — Артем Волков.

Ранее редакция сообщала, что фермеры предложили рестораторам и отельерам инвестировать в производство нужных им продуктов.