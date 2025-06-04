Русфонд собирает средства на лечение ребенка с диагнозом энцефалопатия

Макар Заруцких нормально развивался физически, однако, не гулил, не реагировал на появление родных, не проявлял эмоций, не откликался на имя. Врачи выявили у него задержку психоречевого развития.

— По их рекомендациям мы проходили курсы массажа и физиопроцедур, занимались с логопедом. В полтора года сын пошел в детский сад, но с детьми не играл. Мы продолжили лечение, подключили занятия по сенсорной интеграции. Постепенно Макар стал откликаться на имя, произносить несколько слов, у него появился указательный жест. Он сам одевается и раздевается, любит слушать музыку и напевать песенки, может сам достать из холодильника еду и разогреть в микроволновке. Специалисты готовы помочь сыну научиться говорить, выражать просьбы и взаимодействовать с окружающими, —рассказывает мама Макара Евгения Заруцких.

У ребенка энцефалопатия, нарушение речи, поведения и навыков коммуникации.

— Мальчик нуждается в интенсивной программе абилитации: системе лечебных и коррекционных психолого-педагогических занятий, направленных на коррекцию нежелательного поведения, развитие речи, формирование бытовых навыков, — говорит Наталья Пойда, невролог Медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 249 260 рублей. Семья Макара не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Прошу, помогите с оплатой! — просит Евгения.

Помочь Макару можно по ссылке.