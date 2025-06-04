В Новосибирске резко увеличился спрос на репетиторов по японскому языку

С каждым годом все больше новосибирцев обращаются к репетиторам для изучения иностранных языков. В первом квартале 2025 года в регионе резко увеличился спрос на услуги репетиторов по японскому языку — на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в целом по стране этот показатель увеличился на 18%, сообщает сервис «Профи.ру».

Самый впечатляющий рост отмечен в Челябинской и Иркутской областях. Здесь желание изучать язык Страны восходящего солнца возросло более чем вдвое — на 123% и 120% соответственно. Следом идут Татарстан (прирост 90%) и Приморский край (58%), один из ближайших к Японии регионов.

— По всему миру стабильно растет интерес к азиатской культуре и в особенности к культуре и языку Японии. Поэтому мы фиксируем востребованность занятий по японскому языку не только в крупных городах в Европейской части России, но также на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, — рассказала руководитель поискового маркетинга Профи.ру Мария Сафонова.

Рост спроса на изучение иностранных языков фиксируется уже несколько лет. По данным портала Superjob, на первом месте по популярности у новосибирцев по-прежнему остается английский язык. Его хотели бы выучить 41% новосибирцев. На втором месте китайский язык (15%). На третьем месте — немецкий или японский, их выбрали бы для изучения по 8% опрошенных.

Ранее редакция сообщала, что треть старшеклассников изучают несколько иностранных языков.