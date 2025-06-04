Из-за шелкопряда в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности

В Новосибирской области резко возросла численность гусениц непарного шелкопряда. Это может привести к повреждению лесных насаждений, поэтому с 3 июня в регионе ввели режим повышенной готовности. Постановление подписал губернатор Андрей Травников.
— Границами территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить территории Каргатского, Коченевского, Кыштовского, Ордынского, Чулымского районов Новосибирской области, — говорится в постановлении.
По информации Минприроды Новосибирской области, до 25 июня в этих районах будут проводить наземную обработку леса биопрепаратом.
Напомним, что в 2023 году в Новосибирской области были выявлены очаги распространения шелкопряда на площади 61 833 га, из них на 24 607 га было необходимо провести обработку. В 2024 году на площади свыше 16 тыс. га в 6 лесничествах проведены работы с биопрепаратом, эффективность составила более 90%.
Шелкопряд непарный — это бабочка-вредитель, которая повреждает до 300 видов растений. Особенно часто от нее страдают деревья — дуб, береза, тополь, яблоня. Шелкопряд во время массового распространения объедает растения на больших площадях. Площадь одного скопления может достигать несколько десятков гектаров. Там деревья усыхают, а это, в свою очередь, может стать причиной пожара. Бороться с ними можно при помощи инсектицидов. Ими могут быть химические вещества, токсичные для насекомых, так и целые организмы, такие как бактерии, вирусы, грибы. Биологические являются более экологически безопасной альтернативой химическим.
В Минприроды региона сообщали, что брать голыми руками непарного шелкопрядом не стоит, так как их волоски вызывают сильную аллергическую реакцию.
Ранее редакция сообщала о том, чем опасен непарный шелкопряд. В этом году ожидается большое нашествие неприятных вредителей.
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