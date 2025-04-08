Русфонд собирает средства на лечение семилетнего ребенка с диагнозом ДЦП

Вова Тепляков перенес кислородное голодание при рождении, развивался с отставанием: начал переворачиваться лишь в девять месяцев, ползать – в год.

— Сын до сих пор не может ходить самостоятельно – делает только несколько шагов с поддержкой, научился вставать на четвереньки и ползать по-пластунски, говорит всего несколько слов. Чтобы восстановить его здоровье, мы стараемся регулярно проходить курсы реабилитации, ездим на развивающие занятия с разными специалистами, — рассказывает мама Вовы Наталья Теплякова.

Врачи говорят, что лечение обязательно нужно продолжать.

— У мальчика детский церебральный паралич, задержка двигательного и речевого развития. Ребенок нуждается в реабилитационном лечении, его цель – коррекция тонуса и укрепление мышц, развитие координации, равновесия и речи, — говорит Вусала Гурбанова, невролог Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 283 524 рубля. Семья Вовы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Работает только муж, я ухаживаю за сыном и его пятилетней сестренкой. С надеждой просим вас о помощи! — просит Наталья.

Помочь Вове можно по ссылке.