Стало известно, сколько нарушений совершили арендаторы самокатов в Новосибирске

В марте 2025 года в Новосибирске было зафиксировано и пресечено 9 административных правонарушений, совершённых водителями СИМ (средств индивидуальной мобильности). Для сравнения, в 2024 году за аналогичный период подобных преступлений не выявлялось.

— В целях профилактики и недопущения нарушений Правил дорожного движения водителями средств индивидуальной мобильности, сотрудниками Госавтоинспекции в течение несения службы на маршруте патрулирования на постоянной основе организована работа по выявлению и пресечению административных правонарушений, совершаемых водителями СИМ, — отметили в ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос редакции Infopro54.

Следует отметить, что сезон проката самокатов в Новосибирске стартовал в конце марта.

В городе работает множество пунктов проката самокатов, помимо профессиональных сервисов кикшеринга. Среди них: «Велоточка», Big trip, «Сосновый бор», «Парк-Кольцово», Borobord, Городской центр проката, «Экстремал», «Территория спорта» и другие. Всего, по данным 2ГИС, такие услуги предоставляют 17 компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что в Бердске появились нелегальные стоянки электросамокатов. Местные органы власти ищут владельца средств индивидуальной мобильности.