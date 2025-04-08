В Новосибирске ищут поставщика вакцины от клещевого энцефалита

Государственное казённое учреждение Новосибирской области «Новосибоблфарм» объявило конкурс на поставку вакцины против клещевого энцефалита. Соответствующая заявка была размещена на сайте госзакупок 7 апреля.

В соответствии с документом, победитель электронного аукциона должен будет поставить заказчику 150 000 доз препарата для внутримышечного введения по адресу: улица Дуси Ковальчук, 77, до 30 ноября текущего года.

— Первичная и вторичная (потребительская) упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза, — прописано в договоре.

Прием заявок от подрядчиков осуществляется до 16 апреля 2025 года. Начальная цена контракта составляет 59 млн рублей.

Напомним, что в 2024 году в Новосибирской области было зарегистрировано 79 случаев заболевания клещевым энцефалитом. Как сообщила на пресс-конференции главный инфекционист региона Лариса Позднякова, четверо заболевших скончались. Двое из них были укушены в Тогучинском районе, один — в Новосибирском, а ещё один — в Чановском.

Среди пациентов было семь детей, трое из которых перенесли болезнь в тяжёлой форме.

Ранее редакция сообщала о том, что власти назвали дату противоклещевой обработки в Новосибирске. На первом этапе планируется обработать 205 гектаров парковых зон.