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В Новосибирске ищут поставщика вакцины от клещевого энцефалита

  • 08/04/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске ищут поставщика вакцины от клещевого энцефалита
Регион закупит вакцину на 59 миллионов рублей

Государственное казённое учреждение Новосибирской области «Новосибоблфарм» объявило конкурс на поставку вакцины против клещевого энцефалита. Соответствующая заявка была размещена на сайте госзакупок 7 апреля.

В соответствии с документом, победитель электронного аукциона должен будет поставить заказчику 150 000 доз препарата для внутримышечного введения по адресу: улица Дуси Ковальчук, 77, до 30 ноября текущего года.

— Первичная и вторичная (потребительская) упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза, — прописано в договоре.

Прием заявок от подрядчиков осуществляется до 16 апреля 2025 года. Начальная цена контракта составляет 59 млн рублей.

Напомним, что в 2024 году в Новосибирской области было зарегистрировано 79 случаев заболевания клещевым энцефалитом. Как сообщила на пресс-конференции главный инфекционист региона Лариса Позднякова, четверо заболевших скончались. Двое из них были укушены в Тогучинском районе, один — в Новосибирском, а ещё один — в Чановском.

Среди пациентов было семь детей, трое из которых перенесли болезнь в тяжёлой форме.

Ранее редакция сообщала о том, что власти назвали дату противоклещевой обработки в Новосибирске. На первом этапе планируется обработать 205 гектаров парковых зон.

Источник фото: Freepik / Автор —  erik-karits-2093459

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : клещи клещевой энцефалит


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