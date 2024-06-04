Русфонд собирает средства на лечение трехлетнего малыша с диагнозом ДЦП

Близнецы Лука и Федор после рождения не смогли дышать самостоятельно, сразу попали в реанимацию, полтора месяца их выхаживали в детской больнице. Лука – старший из близнецов – в развитии сильно отставал: в полгода еще не держал голову, все время болел простудными заболеваниями, мышцы ног и рук были в постоянном напряжении.

— Мы начали проходить с ним курсы реабилитации, и в год сын сумел сам сесть, в два с половиной пошел в ортезах. Сейчас Лука учится кататься на роликах, плавает в бассейне, занимается иппотерапией. Но ходит он пока еще очень неуверенно, не говорит, в быту ему нужна постоянная помощь, — рассказывает мама Полина Палагушкина.

Мальчику необходимо регулярное восстановительное лечение – короткая программа реабилитации за счет госбюджета нужного эффекта не дает.

— У Луки детский церебральный паралич, двигательные нарушения. Мальчик нуждается в интенсивном реабилитационном лечении. Мы займемся формированием навыков самостоятельного передвижения и контроля положения туловища в пространстве, укрепим правильные двигательные стереотипы, будем развивать умственные способности и речь Луки, — говорит Захар Дмитриев, травматолог-ортопед детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 242 893 рубля. Семья Луки не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Воспитываю сыновей одна – муж умер от ковида за месяц до рождения близнецов, у меня под опекой его сын от предыдущего брака. Пожалуйста, помогите! — просит Полина.

Помочь Луке можно по ссылке.