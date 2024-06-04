Водитель сбил двух пешеходов на остановке общественного транспорта в Новосибирске

Утром в Новосибирске водитель иномарки сбил двух пешеходов. Происшествие случилось около остановки «Завод медпрепаратов».
– Водитель седана Renault Logan резко тронулся с парковки и сбил двух людей, – говорится в сообщении АСТ-54.
На видео можно увидеть, как машина резко стартует с места. Под колесами седана внезапно оказываются люди. Также водитель чудом не сбил пешеходов, которые в тот момент переходили дорогу на зелёный светофор.
– В результате ДТП пострадала пешеход-женщина, которая доставлена в медицинское учреждение. Характер травм уточняется, – говорится в сообщении Госавтоинспекции по Новосибирской области.
Виновник происшествия с места ЧП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. Водителю грозит лишение прав или административный арест на 15 суток.
Ранее редакция сообщала о том, что зеленые жигули сбили 17-летнего подростка на мотоцикле в Новосибирске.
Источник фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
Источник видео: АСТ-54
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