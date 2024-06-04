Прокуратура выявила нарушения при строительстве школы в Новосибирской области

Прокуратура выявила нарушения в школе села Ивановка Баганского района в Новосибирской области.

Школа была сдана в декабре прошлого года.

― Установлено, что рамках контракта, заключенного между ГКУ «Управление капитального строительства» и ООО «Гранит», в селе Ивановка Баганского района построена школа, объект сдан в эксплуатацию в декабре 2023 года,

– говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Выяснилось, что подрядчик поторопился и не установил в школе сантехнику, пожарную вентиляцию, светильники на сумму более 900 тысяч рублей.

― Инженер ГКУ «Управление капитального строительства» привлечен к административной ответственности, ― говорится в сообщении ведомства.

Также 3 должностных лица компании привлечены к дисциплинарной ответственности.

На данный момент ремонтные работы завершены.

Ранее редакция сообщала о том, что директор школы под Новосибирском лишилась должности из-за утраты доверия.