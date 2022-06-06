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Русфонд собирает средства на лечение «хрустальной» девочки

  • 06/06/2022, 12:11
Русфонд
Не хватает — 517 435 рублей.

Алиса Литуева страдает тяжелой формой несовершенного остеогенеза — очень хрупкие кости. Ее руки и ноги ломались с самого рождения, перелом шел за переломом.

— Дочка совсем не развивалась. Когда ей было около года, нам удалось попасть на лечение в московскую клинику, где «стеклянных» детей ставят на ноги. Мы проходим там терапию, которая увеличивает плотность костей, и физическую реабилитацию. Оплачивает все это Русфонд, спасибо! Также с вашей помощью Алисе укрепили правое бедро специальным «растущим» штифтом. Переломов стало меньше, дочка смогла опираться на ножки, стоять, передвигаться с поддержкой, — рассказывает мама Алисы Мария Литуева.

По словам Татьяны Хасяновой, педиатра Центра врожденной патологии Клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) (Москва), чтобы Алиса смогла самостоятельно ходить, очень важно продолжить регулярное курсовое лечение препаратом памидронат в сочетании с физической реабилитацией.

Для проведения курсового лечения необходимо 547 236 рублей.

— Оплатить его для меня невозможная задача – я одна воспитываю двух дочерей. С мужем разводимся, он с детьми не общается, материально не помогает. Помогите поставить Алису на ноги! — просит Мария.

Помочь Алисе можно по ссылке.

Фото Елизаветы Козловой

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Русфонд помощь нужна помощь


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