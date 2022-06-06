Застройщикам обещают компенсацию из-за роста цен

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания обозначил приоритетные статьи расходов регионального бюджета, которые будут утверждены в ближайшее время.

— Готовятся поправки в бюджет в части увеличения доходов и, соответственно, расходов, — отметил глава региона. — Хотелось бы довести принципиальные подходы, которые будем предлагать при формировании поправок. Наша задача — обеспечить все обязательства: подготовка к зиме, индексация зарплаты бюджетникам, выполнение всех социальных обязательств, в том числе новых, принятых в этом году. В частности, это выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет, а также компенсации затрат граждан на догазификацию.

— Третий приоритет — это обеспечение финансовыми ресурсами строек и ремонтов, которые у нас сегодня в работе, компенсация удорожания материалов и работ, — говорит губернатор. — Все направления при подготовке поправок будут обеспечены необходимыми ресурсами. Все остальные инициативы — это приоритеты четвертого, пятого и шестого порядка. Их будем рассматривать при возможности обеспечения доходными источниками осенью.

Еще одним новым направлением расходов, по информации главы региона, станут компенсации застройщикам.

Сумму компенсаций застройщикам, которая будет прописана в поправках, на оперативном совещании губернатор не назвал.

По информации правительства Новосибирской области, с начала года расходная часть бюджета профинансирована на 36% (93 млрд). Заемные средства не привлекались. Доходы, полученные с начала года, составили 105 млрд рублей. Из них 84 млрд — собственные доходы. Основная приростная динамика прироста доходов обусловлена тремя источниками: налог на прибыль, налог на совокупный доход и акцизы на нефтепродукты.

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