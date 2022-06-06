Авито предложил продавцам новую опцию доставки товаров: через собственную логистику с механизмом безопасной сделки

При этом востребованный у пользователей механизм “Безопасной сделки” сохранится в новом способе доставки.

DBS (Delivery by Seller или “доставка силами продавца”) – схема, при которой Авито дает возможность продавцу осуществлять доставку отправлений силами служб доставки, с которыми ему удобно работать (на данный момент к системе подключены Почта России и СДЭК, в дальнейшем будут добавлены и другие логистические операторы), но при этом регистрировать ее через Авито и пользоваться преимуществами “Безопасной сделки”. Процедура, обеспечивающая безопасность сделок для обеих сторон, останется прежней: после того, как покупатель выбирает и оплачивает на платформе товар, банк-партнер замораживает эту сумму. Деньги переводятся на карту продавцу только после того, как покупатель принимает товар. Если покупатель отказывается от товара, стоимость товара и доставки возвращается на его карту.

Этот способ особенно будет удобен профессиональным продавцам, которые отправляют сразу множество товаров и используют разные каналы для продажи и продвижения, и у кого уже заключены свои прямые договора с логистическими службами. В отличие от Авито Доставки ответственность за качество исполнения доставки при данном способе лежит на продавце, а взаиморасчеты за доставку между логистическим оператором и продавцом осуществляются напрямую. Авито осуществляет обработку платежей за товар, трекинг заказов, а также формирует тарифы для пользователей. Оплаченную покупателем стоимость доставки Авито переведёт продавцу для компенсации его расходов (сумма рассчитывается автоматически, когда покупатель оформляет заказа).

Сергей Пустыльник, Директор по логистике в Авито:

“На нашей платформе на регулярной основе работает около 300 тысяч предпринимателей, а также полтора миллиона частных продавцов, которые пользуются Авито как электронной витриной. DBS – это следующий шаг, который поможет всем нашим клиентам, ведущим бизнес на Авито, торговать по всей стране еще с большим удобством. В наших планах подключить к этой опции максимум служб доставки на российском рынке, чтобы продавцы могли выбрать тех, с кем работают, в том числе службы, принимающие к доставке крупногабаритные товары, весом от 30 кг. При этом нам важно, чтобы покупатели доверяли всем продуктам Авито, и доставка силами продавца также оправдывала их ожидания. Поэтому мы будем отслеживать качество отправлений в DBS – их соответствие срокам, точность информирования покупателя о деталях доставки и другие моменты”.

Как это работает?

Подключение

DBS можно будет управлять самостоятельно в личном кабинете – ее можно подключить выборочно на определенные объявления или отключить на все. Там же продавец выбирает наиболее предпочтительные для него способы доставки (пункты выдачи заказов, постаматы или оба варианта, доступные у выбранных служб доставки).

Обработка и доставка заказа

Процесс обработки заказа и доставки с помощью DBS проходит несколько этапов:

Когда покупатель заказывает и оплачивает товар, продавцу приходит уведомление с информацией о товаре, покупателе и выбранном им способе доставки;

Продавец должен подтвердить такой заказ в течение 24 часов затем самостоятельно отправить заказ в течение 48 часов;

После отправки товара продавец передает трек-номер, полученный в службе доставки, в Авито;

По трек-номеру Авито будет следить за статусом заказа и показывать его покупателю, а когда клиент подтвердит получение, деньги за заказ и доставку поступят на карту продавца.

Руслан Зиганшин, руководитель методологии и процессов Авито логистики:

“Мы тщательно готовились к запуску системы DBS: ее разработка шла полгода, и затем три месяца мы вели тестовый этап с помощью 100 первых реальных продавцов Авито. В рамках тестирования было получено более 1000 заказов, оформленных через СДЭК и Почту России. Для реализации функционала нового способа оформления и отправки покупок мы привлекли технологического партнера PIM Solutions – их сервис позволяет нам собирать и упорядочивать информацию от разных служб доставки по единому стандарту, что позволит нам в будущем быстрее подключать новых партнеров. Нашим следующим шагом в развитии продукта станет создание инструмента самостоятельного определения тарифов и сроков доставки, что позволит любым продавцам, даже тем, кто доставляет заказы с помощью своих курьеров, подключиться к сервису. Покупателям это позволит оформлять заказы через Авито на востребованные специфические категории товаров, например такие, как строительные материалы и корпусная мебель”.

Об Авито

Авито — одна из крупнейших IT-компаний и самая массовая платформа для коммерции в России.

Согласно данным App Annie и Similar Web, Авито – самая популярная онлайн-платформа объявлений в мире. Сегодня с помощью Авито можно разместить объявления в категориях: Товары, Авто, Работа, Услуги, Недвижимость. Авито объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка, которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.

Количество активных объявлений на Авито сегодня — более 100 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в прошлом году, годовая аудитория — более 80 млн клиентов. Каждую секунду на Авито совершается более 7 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 000 новых объявлений. В марте 2022 года Авито стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Авито стала самой популярной онлайн-площадкой для продвижения и ведения бизнеса малого и среднего бизнеса в России.