Русфонд собирает средства на мощные слуховые аппараты для восьмилетней девочки

Ева Шевлякова родилась слабослышащей, эту особенность она унаследовала от родителей. Общается девочка жестами.

— Инвалидность дочке присвоили раньше, чем она начала ходить. Слух постоянно падал: к четырем годам снизился с умеренной степени тугоухости до тяжелой. Ева обучается в интернате для глухих и слабослышащих детей, окончила первый класс. Старается хорошо учиться, любит рисовать, читать. Дочка активная: увлекается плаванием, волейболом, играет в шахматы, занимается в школьном кружке жестового пения. Но Ева не слышит четко, что говорят учителя и ребята, и у самой речь неразборчивая. Предоставленные бесплатно слуховые аппараты помогают мало. Нужны более мощные аппараты – они позволят дочке нормально общаться со сверстниками, успешно учиться и развиваться, — рассказывает папа Евы Дмитрий Шевляков.

Врачи подобрали подходящую модель.

— У Евы двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени, социально неадекватный слух (страдающий таким расстройством воспринимает разговорную речь на расстоянии не более 3 метров. – Русфонд). Для развития речи и успешного обучения девочке необходимо бинауральное (на оба уха) слухопротезирование мощными цифровыми слуховыми аппаратами Phonak Sky M90-PR, — говорит Елена Гусева, сурдолог-оториноларинголог Медицинского центра «ЛОРиЯ» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость мощных слуховых аппаратов составляет 451 954 рубля. Семья Евы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— У нас двое детей, мы с женой – педагоги дополнительного образования, работаем с детьми с ограниченными возможностями здоровья, доходы скромные. Очень надеемся на вашу помощь! — просит Дмитрий.

Помочь Еве можно по ссылке.