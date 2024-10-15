Готовая еда в Новосибирске может подорожать

В Новосибирске может подорожать готовая еда из ресторанов и сервисов доставки. Причина — рост цен на сырье и упаковку, считают аналитики сервиса «Dostaевский». Так, стоимость упаковочных материалов, в том числе картона и пластика, в 2024 году увеличилась в среднем на 15–25%. Цены на продукты выросли в среднем на 7–9%.

По мнению участников рынка общепита, одни из первых повышение цен ощутят любители японской кухни — роллов и суши. Дело в том, что лосось, водоросли нори и авокадо подорожали на 30–60%. Кроме того, подскочили цены на красную икру, мягкие сыры, соусы и специи.

Руководитель комитета по гостеприимству НОО Опора России, заместитель главы Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) России в Сибири Галина Ильина связывает повышение цен с сезонными колебаниями и инфляцией.

— Цены повышаются ежегодно, в том числе и на готовую продукцию из доставки. Это связано с сезонным спросом и инфляцией. Мы зависим от комплекса факторов. Дорожают продукты, повышается стоимость бензина, энергоносителей, растут затраты на зарплаты сотрудникам и так далее. В результате, рестораторам приходится уменьшать граммовку или повышать цены, — отметила собеседница редакции.

Напомним, с 2025 года производители и импортеры упаковки должны утилизировать свою продукцию по нормативу либо платить экологический сбор. Ответственность за утилизацию вводится поэтапно: в 2025 году для 55% упаковки, в 2026 году — для 75%, с 2027 года — для 100% упаковки. Кроме того, в следующем году на 15%, по сравнению с 2024 годом, вырастут базовые ставки экологического сбора. По прогнозам представителей бизнеса, увеличение налога приведет к повышению цен по всей цепочке. Эксперты считают, что упаковка может подорожать примерно на 15% без учета инфляции.

Кроме того, вводится контроль за фактической утилизацией упаковки. Для этих целей создается реестр утилизаторов. Как отмечали эксперты, в Новосибирской области в этот список пока не попал никто. То есть процесс переработки вторсырья в регионе после 1 января 2025 года может в принципе остановиться.

По данным Сибирского ГУ Банка России, количество заведений общепита на рынке готовой еды в Сибири в 2023 году выросло на 3%, а объем продаж в этом сегменте увеличился почти на треть.

Согласно данным онлайн-сервиса 2ГИС, в Новосибирске на 14 октября 2024 года действует 2053 компании, которые относятся к категории «Доставка еды» (рестораны, кафе, столовые и др.) и 235 компании — в категории «Готовая еда».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области резко взлетели цены на сливочное масло. По словам производителей, причинами являются дефицит молочных жиров и «обеление» рынка.