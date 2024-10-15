Алтайский девелопер откроет в Новосибирске семейный ресторан

Бренд фермерских продуктов «Алтайское особое» откроет в Новосибирске первую точку общепита — ресторан «На земле». Заведение появится в ЖК «Галактика» на Николая Островского. Название отражает концепцию ресторана, предполагающую, что большинство блюд здесь будут готовить из продуктов от локальных фермеров или собственных хозяйств, говорит директор ресторана Ольга Отмашкина.

— В Новосибирске очень разветвлённая сеть общепита, — комментирует собеседница Infopro54. — Но в основном здесь представлена франшиза. Мы же решили открыть свое заведение, со своими натуральными продуктами.

Бренд продуктов «Алтайское особое» продвигает фермерское хозяйство группы компаний «Союз». Этот девелопер уже много лет активно строит в Новосибирске многоквартирные жилые дома.

В Новосибирске группа также намерено развивать сеть магазинов фермерской продукции под аналогичным брендом. Один из них расположен также на Николая Островского. С июля этого года здесь продают продукцию, произведенную на собственном фермерском хозяйстве группы «Союз» в Алтайском крае. Предполагается, что эта продукция будет задействована и в приготовлении ресторанных блюд.

Общая площадь ресторана — 400 квадратных метров, 150 из которых отведут под детскую игровую площадку. Руководить кухней будет бывший бренд-шеф сети Beerman Андрей Витюгов. Ценовой сегмент — выше среднего.

Для «Алтайское особое» — это первый проект в общепите. В ближайшие планы компании входит открытие еще одной точки на Гастрокорте Новосибирска.

Руководитель комитета по гостеприимству Новосибирского областного отделения «Опора России» Галина Ильина уверена, что успех ресторана зависит не от его концепции, а от того, насколько вкусно там будут кормить.

— Успех ресторана — это несколько составляющих: место, дизайн, маркетинг, концепция, персонал, — говорит она. — Самое важное, в ресторане должно быть вкусно и вкусно неизменно.

По данным 2ГИС, в Новосибирске в рубрике рестораны зарегистрировано 317 компаний.

Новосибирский ресторан кавказской кухни занял второе место в топ-франшиз России.