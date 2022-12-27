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Русфонд собирает средства на покупку специальной инвалидной коляски для девочки с ДЦП

  • 27/12/2022, 12:27
Русфонд
Необходимо собрать — 296 476 рублей.

Врачи диагностировали задержку физического развития у Саши Гогловой уже на первом году ее жизни.

— Саша хорошо учится в школе по обычной программе, много читает, рисует, занимается паралимпийским видом спорта – бочча (игра с мячом) и побеждает на соревнованиях. Сейчас она может самостоятельно сидеть, стоять у опоры, но не ходит и на улице передвигается в инвалидной коляске. За счет госбюджета нам выдали коляску два года назад – огромного размера, неудобную, поэтому пришлось самим покупать другую, не новую, с рук. Но у нее нет удерживающих ремней, поэтому, чтобы Саша не выпала, мы привязываем ее на улице шарфом, а на тренировках скакалкой. Да и дочка за это время выросла, коляска стала мала, мне тяжело ее толкать, — рассказывает мама Саши Евгения Гоглова.

Врачи рекомендуют Саше специальную модель инвалидной коляски – активного типа, более проходимую и приспособленную для улицы.

— У Саши детский церебральный паралич. По состоянию здоровья она нуждается в коляске активного типа «Ottobock Зенит». Эта модель специально сконструирована для детей с двигательными нарушениями и снабжена устройствами для надежной фиксации, в ней девочке будет комфортно сидеть в правильном положении. Это значительно улучшит качество жизни Саши, она сможет самостоятельно передвигаться, заниматься спортом, ездить на прогулки и лечение, — говорит Оксана Тасенкова, невролог-реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоит специальная инвалидная коляска 296 476 рублей. Семья Саши не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Но за госсчет такую не получить, а купить ее для нашей семьи – непосильная задача. Муж работает стропальщиком на заводе, а я постоянно должна быть рядом с дочкой. Помогите нам приобрести для Саши удобную, маневренную коляску – это поможет ей быть более самостоятельной и не бояться передвигаться! — просит Евгения.

Помочь Саше можно по ссылке.

Фото из архива семьи

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Русфонд помощь нужна помощь


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