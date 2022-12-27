Подстанция «Академическая» перейдет в областную собственность

Долгожданная «Академическая»

Замглавы Минэнерго России Евгений Грабчак и губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудили завершение строительства и ввод в эксплуатацию подстанции «Новая Академическая». Данный объект имеет большое значение для комплексного развития коммунальной инфраструктуры, необходимой для крупных инвестпроектов на территории Академгородка Новосибирска, подчеркнула пресс-служба правительства Минэнерго РФ.

— Учитывая актуальные приоритеты текущего времени для областного бюджета, правительство Новосибирской области считает целесообразным приобрести данный объект незавершенного строительства или принять его на оперативное обслуживание, — отмечается в сообщении.

Сроки завершения строительства и сумма, которая для этого необходима, в сообщении Минэнерго и правительства региона не озвучивается.

Напомним, 7 ноября 2017 года было подписано трехстороннее соглашение между Новосибирской областью, СО РАН и СТУ ФАНО. Сторонам удалось урегулировать все спорные вопросы, касающиеся завершения строительства, ввода в эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации подстанции «Новая Академическая».

В мае 2018 года правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова единогласно приняла решение о передаче органам государственной власти Новосибирской области прав на осуществление полномочий по управлению и распоряжению земельным участком в Советском районе Новосибирска площадью 7598 кв.м. Полномочия были переданы для завершения строительства подстанции 110 кВ «Новая Академическая» («Академическая-2»). Ожидалось, что подстанция будет достроена и введена в эксплуатацию уже в I полугодии 2019 года.

Консолидация электросетей

Однако, на заседании комитета по бюджету регионального парламента в декабре 2022 года аудитор Контрольно-счетной-палаты Новосибирской области Елена Саблина сообщила, что подстанция «Академическая», строительство которой осуществлялось с 2012 года с помощью бюджетных средств, до сих пор не введена в эксплуатацию. Судя по ее словам, это является одной из причин почему затягивается строительство проекта «Оксиал»

Стоит отметить, что помимо судьбы подстанции Академгородка на встрече также обсуждалась тема консолидации электросетей. В Минэнерго РФ отметили, что в Новосибирской области сейчас идет реализация программ консолидации территориальных сетевых организаций (ТСО), направленная на сокращение числа недобросовестных компаний, неспособных самостоятельно ликвидировать последствия аварийных ситуаций. Первый этап заключался в корректировке критериев отнесения к ТСО. На втором этапе будут определены системообразующие сетевые компаний в каждом регионе. Как уточнил во время встречи Андрей Травников, сейчас на территории региона действуют 36 ТСО.

Консолидация новосибирских сетей «РЭС» позволит выделять по 185 млн рублей на их развитие.

.— «РЭС» будет иметь существенное значение в процессе консолидации в Новосибирской области. Переход бесхозяйных электросетей и объектов компаний, которые не получат статус ТСО, к «РЭС» обеспечит безаварийную эксплуатацию оборудования с возможностью капитальных вложений при проведении ремонтов. Кроме того, передача муниципального имущества позволит исключить из тарифа арендные платежи и направить не менее 185 млн рублей в год на капитальные вложения, снизит финансовую нагрузку на население региона, — цитирует пресс-служба Минэнерго РФ слова Евгения Грабчака.

Важнейшими игроками рынка электроснабжения в Новосибирской области, по данным пресс-службы правительства, являются АО «Региональные электрические сети» и АО «Электромагистраль».

Ранее редакция рассказывала о том, что полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев взял под контроль ситуацию с восстановлением платежеспособности ресурсоснабжающего предприятия Академгородка, которое планировали акционировать.