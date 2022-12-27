Новосибирцам предлагают проголосовать за лучшую елку

«Фестиваль ёлок» проходит в городе в рамках проекта «Новосибирск — Новогодняя столица России». Два десятка искусственных елей разместили на пешеходной улице Ленина, перед кинотеатром «Победа». Украсить лесных красавиц пригласили сотрудников из учреждений культуры, спорта и молодежной политики города Новосибирска. Участники подошли к процессу креативно. В ход пошли не только новогодние самодельные игрушки, но и медали, а также спортивные ботинки.

Напомним, первый раз фестиваль ёлок состоялся в Новосибирске в 2020 году.

Посмотреть работы конкурсантов и выбрать лучшую елку можно по ссылке.

Итоги конкурса будут подведены 6 января 2023 года.

Фото: pixabay.com — angelicavaihel