Русфонд собирает средства на приобретение вертикализатора для малыша с ДЦП

Даня – один из двойняшек, они родились раньше срока. Даня был в более тяжелом состоянии. Домой его выписали только через месяц. А в три месяца ему поставили диагноз ДЦП.

— Мы начали его лечить. Массажи, физиотерапия, гимнастика дали результаты – постепенно у Дани разжались ручки, он начал переворачиваться, держать голову, опираться на локти, ползать по-пластунски. Чтобы снизить спазмы ног, ему в январе сделали операцию, после которой он мог стоять с опорой. Но сейчас одна нога с трудом сгибается, другая все время поджата, — рассказывает мама Дани Ольга Москалева.

Дане необходим вертикализатор, для того чтобы он снова смог стоять.

— У Дани детский церебральный паралич, выраженные двигательные нарушения. Мальчик нуждается в занятиях с помощью специализированного вертикализатора в домашних условиях. Тренировки в вертикальном положении помогут улучшить подвижность суставов, нормализовать кровообращение и работу внутренних органов, укрепить мышцы и предотвратить ортопедические осложнения, это позволит улучшить качество жизни ребенка, — говорит Татьяна Чурсина, невролог Новосибирской клинической центральной районной больницы (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость вертикализатора составляет 243 554 рубля. Семья Дани не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— У нас трое детей, старшему сыну 14 лет, живем на небольшую зарплату мужа и пенсионные выплаты. Даня любит игрушки, слушать сказки и музыку, обожает занятия с логопедом и психологом, очень хочет ходить. Помогите поставить сына на ноги! — просит Ольга.

Помочь Дане можно по ссылке.