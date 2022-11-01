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Пять лет тюрьмы для уклонистов от мобилизации

  • 01/11/2022, 14:09
Автор:
уголовное наказание для уклонистов от мобилизации
Депутаты «Единой России» разработали новый законопроект, который уже готов к внесению в Госдуму.

Депутаты партии «Единая Россия» подготовили законопроект, предусматривающий уголовное наказание для уклонистов от мобилизации, передают «Известия» со ссылкой на документ и источники в нижней палате парламента.

В частности, инициаторы предлагают ввести наказание для таких граждан в виде штрафа от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере доходов за 1–3 года, это также могут быть принудительные работы или, в худшем случае, лишение свободы на срок до пяти лет.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев уточнил, что завершившаяся на днях мобилизация еще не гарантирует, что она не потребуется когда-нибудь вновь, поэтому следует «устранить этот пробел в законодательстве».

В настоящий момент на случай, когда гражданин уклоняется от прохождения военной службы, существует ст. 328 УК РФ, согласно которой нарушителей наказывают штрафом в размере до 200 тыс. руб., принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до двух лет. Однако статья касается только лиц, которые уклоняются от призыва на срочную военную службу, при этом уголовная ответственность для граждан за отказ от службы по мобилизации там не прописана.

 

Ранее редакция сообщала, что в судах начали рассматривать первые иски по частичной мобилизации.

Фото: pixabay.com — Fifaliana-joy

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия

Теги : уголовный кодекс наказание для уклонистов от мобилизации мобилизация законопроект Госдума


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