Какие сельские районы в Новосибирской области получат средства федерального Минсельхоза?

Федеральный Минсельхоз определил пять районов Новосибирской области, которым будет направлено финансирование на общую сумму 1,2 млрд руб. в рамках программы развития сельских территорий при общей стоимости финансирования мероприятий программы в 1,5 млрд руб. Это Тогучинский, Краснозёрский, Черепановский, Сузунский и Новосибирский районы, доложил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

— Мы сохранили свои лидирующие позиции в Российской Федерации: по количеству проектов наш регион занимает второе место, по сумме выделяемых из федерального бюджета средств — первое, — говорит Евгений Лещенко. — Прошу глав районов своевременно обеспечить подготовку и проведение конкурсных процедур.

По информации министра, ещё ряд проектов развития территорий остаются в резерве с 2021 года.

— У нас отобрано всего 11 проектов, семь из которых уже финансируются, — сообщает Евгений Лещенко.

Губернатор области Андрей Травников призвал добиваться поддержки для реализации и оставшихся четырёх проектов.

Напомним, что ранее первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков анонсировал выделение федеральных средств Новосибирской области на строительство и ремонт школ, детсадов, поликлиник, ФАПов, дорог, благоустройство дорог и скверов, доплаты к пенсиям, горячее питание для школьников. Ещё 17,5 миллиардов рублей, по словам Жукова, в 2023 году выделяется на проект «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), 4 миллиарда на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево и почти 3 миллиарда рублей на строительство кампуса Новосибирского государственного университета.

— Наша задача сейчас подготовить поправки, чтобы решить еще целый ряд социально значимых вопросов во втором чтении бюджета, — сообщал первый зампредседателя Госдумы.

Ранее редакция сообщала о расчётах Новосибирской области на рост инвестиций.