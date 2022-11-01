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Какие сельские районы в Новосибирской области получат средства федерального Минсельхоза?

  • 01/11/2022, 12:17
Автор:
развитие сельских территорий
Новосибирская область сохраняет лидирующие позиции по количеству проектов развития сельских территорий.

Федеральный Минсельхоз определил пять районов Новосибирской области, которым будет направлено финансирование на общую сумму 1,2 млрд руб. в рамках программы развития сельских территорий при общей стоимости финансирования мероприятий программы в 1,5 млрд руб. Это Тогучинский, Краснозёрский, Черепановский, Сузунский и Новосибирский районы, доложил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Мы сохранили свои лидирующие позиции в Российской Федерации: по количеству проектов наш регион занимает второе место, по сумме выделяемых из федерального бюджета средств первое, говорит Евгений Лещенко. Прошу глав районов своевременно обеспечить подготовку и проведение конкурсных процедур.

По информации министра, ещё ряд проектов развития территорий остаются в резерве с 2021 года.

У нас отобрано всего 11 проектов, семь из которых уже финансируются, — сообщает Евгений Лещенко.

Губернатор области Андрей Травников призвал добиваться поддержки для реализации и оставшихся четырёх проектов.

Напомним, что ранее первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков анонсировал выделение федеральных средств Новосибирской области на строительство и ремонт школ, детсадов, поликлиник, ФАПов, дорог, благоустройство дорог и скверов, доплаты к пенсиям, горячее питание для школьников. Ещё 17,5 миллиардов рублей, по словам Жукова, в 2023 году выделяется на проект «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), 4 миллиарда на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево и почти 3 миллиарда рублей на строительство кампуса Новосибирского государственного университета.

Наша задача сейчас подготовить поправки, чтобы решить еще целый ряд социально значимых вопросов во втором чтении бюджета, сообщал первый зампредседателя Госдумы.

 

Ранее редакция сообщала о расчётах Новосибирской области на рост инвестиций.

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Рубрики : Общество Власть Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : федеральная поддержка развитие сельских территорий


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